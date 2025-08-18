Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
Capacitación RCP en escuelas de adultos
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.Regionales18/08/2025
De la capacitación, a cargo de la responsable del Área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar, Técnica Laura Guidi, participó personal profesional del Hospital de ambas localidades, además de docentes y estudiantes.
Esta capacitación, destinada a que los entornos escolares sean seguros "Enseñar RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y Maniobra de Heimlich es crucial porque son técnicas que salvan vidas y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia - dice Laura Guidi-. La RCP puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia de alguien que ha sufrido un paro cardíaco; la Maniobra de Heimlich es efectiva para desobstruir las vías respiratorias. Trabajamos y capacitamos pensando en estar prevenidos ante cualquier situación".
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis BeltránRegionales08/08/2025
La Oficina Judicial de Roca sorteó a las 70 personas de las que saldrá el jurado popular que brindará un veredicto de culpabilidad o no en la investigación por el femicidio de Marisa Coliman, y tentativa de homicidio de su hijo.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.