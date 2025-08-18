Capacitación RCP en escuelas de adultos

De la capacitación, a cargo de la responsable del Área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar, Técnica Laura Guidi, participó personal profesional del Hospital de ambas localidades, además de docentes y estudiantes.



Esta capacitación, destinada a que los entornos escolares sean seguros "Enseñar RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y Maniobra de Heimlich es crucial porque son técnicas que salvan vidas y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia - dice Laura Guidi-. La RCP puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia de alguien que ha sufrido un paro cardíaco; la Maniobra de Heimlich es efectiva para desobstruir las vías respiratorias. Trabajamos y capacitamos pensando en estar prevenidos ante cualquier situación".