Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Por reconocimiento tardío deberá afrontar daños ocasionados a la niña y la madre
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.Regionales19/08/2025
El fuero de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por la madre, en representación de su hija menor, contra el progenitor. La jueza consideró que el hombre se desentendió de sus obligaciones y demoró el reconocimiento filial. La sentencia establece que su accionar fue doloso y generó un daño tanto para la niña como para la madre.
La mujer lo contactó por llamados telefónicos y mensajes por Whatsaap e Instagram. Cuando logró comunicarse el hombre le dijo que no podia hablar y que se le hacía imposible tratar un tema tan complejo. Esa fue la última conversación.
Durante el embarazo y los primeros meses de vida de la niña, la madre atravesó el proceso sin ningún tipo de asistencia por parte del progenitor. La niña fue inscripta únicamente con filiación materna. Esta situación motivó el inicio de una acción judicial de filiación.
Ante la negativa del padre a someterse a una prueba de ADN, se citó a los abuelos paternos. La prueba confirmó la filiación. Dos años después, el hombre reconoció legalmente a la niña. Desde entonces, nunca solicitó un régimen de comunicación, lo que demostró una conducta persistente de desinterés.
La jueza consideró que el reconocimiento tardío, junto con la falta de colaboración antes y después del nacimiento, violó el derecho a la identidad de la niña. También se configuró un daño moral. La omisión injustificada de reconocimiento por parte del padre fue suficiente para presumir el sufrimiento y la afectación emocional.
Se consideró que, durante casi dos años, la niña estuvo privada del respaldo legal y afectivo de su progenitor, lo que podría comprometer su desarrollo psicoemocional y su identidad futura.
Respecto del reclamo por daño moral presentado por la madre, el fallo reconoció su carácter de damnificada directa, al considerar que el abandono del progenitor afectó su dignidad personal. La mujer asumió sola el embarazo, el parto y la crianza, con escasos recursos y problemas de salud. La pericia psicológica acreditó síntomas de ansiedad, tristeza y sobrecarga emocional, relacionados directamente con la conducta omisiva del hombre
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.