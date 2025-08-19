En menos de una hora se recuperó una moto hurtada

Con los escasos datos disponibles, los efectivos de la fuerza de seguridad rionegrina se abocaron a realizar rastrillajes y consultas a la familia y a vecinos, logrando establecer – a partir del aporte testimonial de éstos – que un hombre había sido visto yendo hacia el sector de las vías del ferrocarril llevando una moto Mondial 110, cuyas características se ajustaban a las descriptas por la víctima.

Así fue como se llegó hasta un domicilio de calle Maripán.

Un vecino, al ser entrevistado, reconoció que tenía en su poder la moto buscada.

Según explicó, había sido dejada en su casa por otra persona – que ya fue identificada – quien le había pedido “guardarla” en el lugar hasta el día siguiente dado que se le había roto.

La policía constató entonces, en un rápido examen de visu, que se trataba de la motocicleta buscada y procedió al recupero de la misma por la vía del secuestro.

La fiscalía dispuso el inicio de una causa penal por el delito de “Hurto”, la imputación del ciudadano que fuera identificado como quien trasladaba la misma y la entrega del bien a sus dueños.

Fuente Unidad Regional IV