La Inspección de Personas Jurídicas acompaña a los clubes del Valle Medio

A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.

Regionales20/08/2025
IMG-20250819-WA0048

En este sentido, la Delegada del organismo en Choele Choel, Maitén Perfumo, destacó que "desde la oficina de Personas Jurídicas asesoramos, acompañamos y colaboramos en los trámites para la regularización de las distintas instituciones, asociaciones y fundaciones, así como también en la constitución y el otorgamiento de la Personería respectiva”.


Respecto a la labor en la zona del Valle Medio, la funcionaria provincial agregó que “tanto los clubes como las diferentes Asociaciones Civiles y las Fundaciones tienen una labor fundamental en sus lugares, por eso es gratificante para nosotros ver cómo se van poniendo al día gracias al acompañamiento que les brindamos”.


Por otra parte, Jonathan Arias, Presidente del Club Atlético Almafuerte de Choele Choel, valoró la labor del organismo provincial “tener una delegación cerca nos permite sacarnos las dudas diarias para poder realizar los balances u otras cuestiones pertenecientes a la institución”.


Con más de 500 deportistas entre jóvenes y adultos, Almafuerte cobija distintas actividades como fútbol, hockey, rugby, patín y taekwondo “nosotros le damos mucho hincapié a lo social, rescatamos la idea de que las personas estén dentro del club y no en la calle, todo lo que hemos hecho lo hicimos a través del esfuerzo de la gente del barrio”, finalizó.


De esta manera, la Inspección de Personas Jurídicas continúa trabajando en todo el territorio, no sólo mediante la atención en las diferentes delegaciones, sino también a través de la visita a las distintas localidades con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad y favorecer el buen funcionamiento de las instituciones.

IMG-20250820-WA0001

