La Inspección de Personas Jurídicas acompaña a los clubes del Valle Medio

Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.Regionales20/08/2025
En este sentido, la Delegada del organismo en Choele Choel, Maitén Perfumo, destacó que "desde la oficina de Personas Jurídicas asesoramos, acompañamos y colaboramos en los trámites para la regularización de las distintas instituciones, asociaciones y fundaciones, así como también en la constitución y el otorgamiento de la Personería respectiva”.
Respecto a la labor en la zona del Valle Medio, la funcionaria provincial agregó que “tanto los clubes como las diferentes Asociaciones Civiles y las Fundaciones tienen una labor fundamental en sus lugares, por eso es gratificante para nosotros ver cómo se van poniendo al día gracias al acompañamiento que les brindamos”.
Por otra parte, Jonathan Arias, Presidente del Club Atlético Almafuerte de Choele Choel, valoró la labor del organismo provincial “tener una delegación cerca nos permite sacarnos las dudas diarias para poder realizar los balances u otras cuestiones pertenecientes a la institución”.
Con más de 500 deportistas entre jóvenes y adultos, Almafuerte cobija distintas actividades como fútbol, hockey, rugby, patín y taekwondo “nosotros le damos mucho hincapié a lo social, rescatamos la idea de que las personas estén dentro del club y no en la calle, todo lo que hemos hecho lo hicimos a través del esfuerzo de la gente del barrio”, finalizó.
De esta manera, la Inspección de Personas Jurídicas continúa trabajando en todo el territorio, no sólo mediante la atención en las diferentes delegaciones, sino también a través de la visita a las distintas localidades con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad y favorecer el buen funcionamiento de las instituciones.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
