Se salvó de milagro

El hombre, oriundo de la localidad de Alpachiri (La Pampa) viajaba a bordo de una Volkswagen Amarok y, según el mismo lo reconoció, se habría quedado dormido.



El incidente ocurrió minutos antes de las 13 horas del martes sobre la ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1081, en cercanías de Chelforó.



El hombre iba de regreso a su lugar de origen procedente de Cipolletti.



Mucho tuvo que ver también, a la hora de evitar la tragedia, la pericia conductiva del chofer del camión, quien logró moverlo lo suficiente como para que solo se provocara el rozamiento lateral de la camioneta contra la parte frontal izquierda del camión.



En el lugar, además del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, trabajó personal del Destacamento Chelforó y de tránsito Chichinales, como así también bomberos y personal de salud de la localidad de Chimpay.



Tanto el conductor de la Amarok, como quien conducía el camión Scania con jaula para el transporte de animales – un hombre de 30 años de edad oriundo de Río Colorado y que iba en viaje con destino Senillosa – resultaron sin lesiones.



Los vehículos resultaron dañados, principalmente la camioneta que mostraba los signos del impacto por rozamiento en toda la franja izquierda de la misma.

Fuente Unidad Regional IV