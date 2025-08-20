A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Se salvó de milagro
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.Regionales20/08/2025
El hombre, oriundo de la localidad de Alpachiri (La Pampa) viajaba a bordo de una Volkswagen Amarok y, según el mismo lo reconoció, se habría quedado dormido.
El incidente ocurrió minutos antes de las 13 horas del martes sobre la ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1081, en cercanías de Chelforó.
El hombre iba de regreso a su lugar de origen procedente de Cipolletti.
Mucho tuvo que ver también, a la hora de evitar la tragedia, la pericia conductiva del chofer del camión, quien logró moverlo lo suficiente como para que solo se provocara el rozamiento lateral de la camioneta contra la parte frontal izquierda del camión.
En el lugar, además del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, trabajó personal del Destacamento Chelforó y de tránsito Chichinales, como así también bomberos y personal de salud de la localidad de Chimpay.
Tanto el conductor de la Amarok, como quien conducía el camión Scania con jaula para el transporte de animales – un hombre de 30 años de edad oriundo de Río Colorado y que iba en viaje con destino Senillosa – resultaron sin lesiones.
Los vehículos resultaron dañados, principalmente la camioneta que mostraba los signos del impacto por rozamiento en toda la franja izquierda de la misma.
Fuente Unidad Regional IV
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Por reconocimiento tardío deberá afrontar daños ocasionados a la niña y la madreRegionales19/08/2025
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
