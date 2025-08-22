Taller de matemáticas para la secundaria

La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.

Regionales - Luis Beltrán22/08/2025
IMG-20250821-WA0075

Es una realidad que las  matemáticas resultan fundamentales para el desarrollo personal, desde la comprensión del mundo natural hasta la resolución de problemas complejos vinculados a las nuevas tecnologías.


Los interesados deben hacer click en el siguiente enlace e inscribirse gratis al taller:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFzbnWvqCJN4TvuzSK7Ksosv7Qmflh93vMNuirCUXTue25rg/viewform

