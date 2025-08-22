Encuentran más elementos relacionados con el calificado de Lamarque

A partir de algunos indicios, y con la anuencia del dueño de los departamentos donde se había hospedado el sindicado autor del hecho en Choele Choel, la policía volvió a trabajar sobre el lugar.

Los efectivos arribaron cerca de las 15,30 horas de éste jueves y comenzaron su labor.

Una obstrucción en el sistema de descargas del inodoro del departamento permitió establecer que allí, el sujeto, había desechado en pedazos un aparato de telefonía celular.

También habían notado una fuerte emanación en la cocina instalada en el departamento y, al desarmarla, encontraron ocultas las chapas patentes originales que se corresponden con la Chevrolet Spin que usaron para movilizarse a la hora de cometer el delito.

Luego, oculto debajo de una de las hornallas de la misma cocina, hallaron un anillo de oro que podría guardar relación con alguna de las joyas que formaron parte del botín, lo que podrá confirmarse o desestimarse a partir del reconocimiento del objeto por parte de la víctima.

Por último, la exhaustiva revisión del lugar llevó a descorrer una plancha de melamina que forma parte de un bajo mesada y allí apareció un arma de fuego tipo revolver con varios alveolos.

Todos estos objetos quedaron ahora a disposición de la fiscalía que entiende en la causa, y podrían ser considerados – si así lo entiende la justicia – como elementos sustanciales en el curso de la investigación.

Fuente Unidad Regional IV