Encuentran más elementos relacionados con el calificado de Lamarque

Demostración con drones
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
A partir de algunos indicios, y con la anuencia del dueño de los departamentos donde se había hospedado el sindicado autor del hecho en Choele Choel, la policía volvió a trabajar sobre el lugar.
Los efectivos arribaron cerca de las 15,30 horas de éste jueves y comenzaron su labor.
Una obstrucción en el sistema de descargas del inodoro del departamento permitió establecer que allí, el sujeto, había desechado en pedazos un aparato de telefonía celular.
También habían notado una fuerte emanación en la cocina instalada en el departamento y, al desarmarla, encontraron ocultas las chapas patentes originales que se corresponden con la Chevrolet Spin que usaron para movilizarse a la hora de cometer el delito.
Luego, oculto debajo de una de las hornallas de la misma cocina, hallaron un anillo de oro que podría guardar relación con alguna de las joyas que formaron parte del botín, lo que podrá confirmarse o desestimarse a partir del reconocimiento del objeto por parte de la víctima.
Por último, la exhaustiva revisión del lugar llevó a descorrer una plancha de melamina que forma parte de un bajo mesada y allí apareció un arma de fuego tipo revolver con varios alveolos.
Todos estos objetos quedaron ahora a disposición de la fiscalía que entiende en la causa, y podrían ser considerados – si así lo entiende la justicia – como elementos sustanciales en el curso de la investigación.
Fuente Unidad Regional IV
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.