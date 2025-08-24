Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsión

En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.

Regionales - Choele Choel24/08/2025
IMG-20250824-WA0000

Los procedimientos, realizados por personal del Cuerpo de Investigación Judicial, la Comisaría Octava y el Gabinete de Criminalística, iniciaron a las 15:45 y se extendieron por algo más de dos horas, finalizando cerca de las 6 de la tarde. 

Los efectivos secuestraron de uno de los domicilios tres teléfonos celulares y un motovehículo Skua 150 cc. 

En tanto, en el otro sitio allanado se incautaron cinco teléfonos celulares y una CPU.

La víctima era un hombre de Choele Choel, que había recibido varios mensajes extorsivos a través de las redes sociales. 

La eficaz labor policial desarrollada en la tarde de éste sábado aportará elementos importantes para la causa bajo investigación.

Fuente Unidad Regional IV 

