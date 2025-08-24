Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsión

Los procedimientos, realizados por personal del Cuerpo de Investigación Judicial, la Comisaría Octava y el Gabinete de Criminalística, iniciaron a las 15:45 y se extendieron por algo más de dos horas, finalizando cerca de las 6 de la tarde.

Los efectivos secuestraron de uno de los domicilios tres teléfonos celulares y un motovehículo Skua 150 cc.

En tanto, en el otro sitio allanado se incautaron cinco teléfonos celulares y una CPU.

La víctima era un hombre de Choele Choel, que había recibido varios mensajes extorsivos a través de las redes sociales.

La eficaz labor policial desarrollada en la tarde de éste sábado aportará elementos importantes para la causa bajo investigación.

Fuente Unidad Regional IV