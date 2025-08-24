El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsión
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.Regionales - Choele Choel24/08/2025
Los procedimientos, realizados por personal del Cuerpo de Investigación Judicial, la Comisaría Octava y el Gabinete de Criminalística, iniciaron a las 15:45 y se extendieron por algo más de dos horas, finalizando cerca de las 6 de la tarde.
Los efectivos secuestraron de uno de los domicilios tres teléfonos celulares y un motovehículo Skua 150 cc.
En tanto, en el otro sitio allanado se incautaron cinco teléfonos celulares y una CPU.
La víctima era un hombre de Choele Choel, que había recibido varios mensajes extorsivos a través de las redes sociales.
La eficaz labor policial desarrollada en la tarde de éste sábado aportará elementos importantes para la causa bajo investigación.
Fuente Unidad Regional IV
La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel21/08/2025
Este domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
El Hospital de Choele Choel modernizó su equipamiento y mejoró sus instalaciones. Con estas acciones, el hospital amplía su capacidad de atención, moderniza su infraestructura y garantiza más confort, seguridad y calidad en la atención de los pacientes, reforzando también las condiciones de trabajo del personal de salud.
Desde la Municipalidad de Choele Choel informaron que el servicio de recolección de residuos domiciliarios vuelve a su horario habitual: de 6:00 a 12:00 del mediodía.
Este viernes finaliza el plazo de impugnación por los lotes de Choele ChoelRegionales - Choele Choel20/08/2025
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) abrió este plazo a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del listado de beneficiarios del sorteo de 112 lotes del programa “Suelo Urbano".
Choele Choel: 28 familias están cerca de tener el servicio de gasRegionales - Choele Choel20/08/2025
Los barrios Maldonado y Tupac Amaru de Choele Choel tendrán acceso al servicio de gas a través de la obra de ampliación de la red que registra un avance del 61%. La obra es parte del Plan Gas Rionegrino, cuenta con una inversión provincial de más de $72 millones, y hará posible que 28 familias puedan acceder a este servicio esencial.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
