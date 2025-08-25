Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
El CET20 reparó juegos para un Jardín
Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.Regionales - Lamarque25/08/2025
Los estudiantes junto a sus docentes llegaron hasta la Escuela Rural ubicada a la vera de la ruta 250, transportando las calesitas reparadas y pintadas por ellos mismos, como parte de las tareas que realizan en su formación.
En una próxima visita en breve, se realizará también la reparación de un arenero que necesita varios arreglos.
Esta tarea se suma a la obra del playón a cielo abierto que el año pasado realizaron, en esta misma escuela, los estudiantes del CET.
Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque está participando de la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.
El Consejo Escolar Valle Medio I lleva adelante trabajos para una nueva perforación en la Escuela 237 ubicada en zona rural de Lamarque.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.