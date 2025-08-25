El CET20 reparó juegos para un Jardín

Los estudiantes junto a sus docentes llegaron hasta la Escuela Rural ubicada a la vera de la ruta 250, transportando las calesitas reparadas y pintadas por ellos mismos, como parte de las tareas que realizan en su formación.



En una próxima visita en breve, se realizará también la reparación de un arenero que necesita varios arreglos.



Esta tarea se suma a la obra del playón a cielo abierto que el año pasado realizaron, en esta misma escuela, los estudiantes del CET.