El CET20 reparó juegos para un Jardín

Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.

Regionales - Lamarque25/08/2025
Los estudiantes junto a sus docentes llegaron hasta la Escuela Rural ubicada a la vera de la ruta 250, transportando las calesitas reparadas y pintadas por ellos mismos, como parte de las tareas que realizan en su formación.


En una próxima visita en breve, se realizará también la reparación de un arenero que necesita varios arreglos.


Esta tarea se suma a la obra del playón a cielo abierto que el año pasado realizaron, en esta misma escuela, los estudiantes del CET.

