Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.
Finalizó la copa abierta "Ciudad de Luis Beltrán"
Durante el fin de semana se disputó la Copa Abierta de Voley de mayores en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán25/08/2025
Una gran cantidad de equipos fue parte en ambas ramas, donde se vivieron partidos de mucha intensidad.
En esta oportunidad los resultados fueron los siguientes
Masculino:
1-Asociacion Deportiva Centenario.
2-Universitarios del Comahue.
3-Escuela Municipal de Luis Beltrán.
4-Deportivo Viedma.
5-Seleccion Rio Negro.
6-Seleccion Chubut.
7-Sol de Mayo.
Jugador destacado del torneo: Gaston Baltore de Asociación Deportiva Centenario.
Femenino:
1-Cipolletti.
2-El Bigua.
3-Deportivo Viedma.
4-Seleccion Chubut.
5-Escuela Municipal de Luis Beltrán.
6-Choele Choel.
7-Rio Grande.
8-Escuela Madrynense.
Jugadora destacada del torneo: Mariana Calvo de Cipolletti.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
En la casa de la cultura y en el Instituto de formación docente se realizó la pasada semana la proyección de "Malena, la última pared".
La Municipalidad de Luis Beltrán ofrece para estudiantes en etapa de finalización de su escolarización secundaria, talleres de acompañamiento fundamentales para decidir qué camino académico o laboral continuarán.
La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.
Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.