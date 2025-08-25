Finalizó la copa abierta "Ciudad de Luis Beltrán"

Una gran cantidad de equipos fue parte en ambas ramas, donde se vivieron partidos de mucha intensidad.



En esta oportunidad los resultados fueron los siguientes



Masculino:

1-Asociacion Deportiva Centenario.

2-Universitarios del Comahue.

3-Escuela Municipal de Luis Beltrán.

4-Deportivo Viedma.

5-Seleccion Rio Negro.

6-Seleccion Chubut.

7-Sol de Mayo.



Jugador destacado del torneo: Gaston Baltore de Asociación Deportiva Centenario.



Femenino:

1-Cipolletti.

2-El Bigua.

3-Deportivo Viedma.

4-Seleccion Chubut.

5-Escuela Municipal de Luis Beltrán.

6-Choele Choel.

7-Rio Grande.

8-Escuela Madrynense.



Jugadora destacada del torneo: Mariana Calvo de Cipolletti.