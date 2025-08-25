Finalizó la copa abierta "Ciudad de Luis Beltrán"

Durante el fin de semana se disputó la Copa Abierta de Voley de mayores en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán25/08/2025
Una gran cantidad de equipos fue parte en ambas ramas, donde se vivieron partidos de mucha intensidad. 


En esta oportunidad los resultados fueron los siguientes


Masculino: 
1-Asociacion Deportiva Centenario.
2-Universitarios del Comahue.
3-Escuela Municipal de Luis Beltrán.
4-Deportivo Viedma.
5-Seleccion Rio Negro.
6-Seleccion Chubut.
7-Sol de Mayo.


Jugador destacado del torneo: Gaston Baltore de Asociación Deportiva Centenario.


Femenino: 
1-Cipolletti.
2-El Bigua.
3-Deportivo Viedma.
4-Seleccion Chubut.
5-Escuela Municipal de Luis Beltrán.
6-Choele Choel.
7-Rio Grande.
8-Escuela Madrynense. 


Jugadora destacada del torneo: Mariana Calvo de Cipolletti.

