En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.
Peregrinación por el 139 natalicio de Ceferino
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.Regionales - Chimpay25/08/2025
Además de estas fechas, el día 26, día del natalicio se realizará a las 11 horas una misa en el monumento. A las 16 horas Misa de cumpleaños (Festejo con torta, velitas, baile y música).
El día Viernes 29 las actividades en la cuna de Ceferino se desarrollaran de la siguiente manera.
11hs Misa bendición de niños y familias
16hs Misa, recepción de peregrinos.
20hs Vigilia de oración sacramental y testimonial por sacramentos de adultos.
El cronograma del Sábado 30 inicia a las
11 horas, Misa Año Jubilar con sacramento a adultos
15hs Bautismo en el templo
16hs Misa en el Monumento
18.30hs Con los jóvenes oración de Maria Auxiliadora en la Ermita
19hs Oración junto a Cristo Eucaristía en el templo.
20hs Reflexión y oración junto al fuego frente al Templo.
21hs La juventud le canta a la tierra con sopa compartida en el polideportivo.
El Domingo 31 la jornada iniciara con la
Oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario sobre Ruta 22 a las 7 horas. Desayuno Comunitario
8hs Misa del Peregrino en el Templo Santuario
9hs Procesión desde la Cruz del 5° Centenario
11hs Misa central en el Parque Santuario
13hs Bendición y envío misionero de los jóvenes.
16hs Misa despedida de los peregrinos.
Habrá sacerdotes para el sacramento de la reconciliación.
Ofrenda en alimentos no perecederos, ropa y calzado.
Teléfonos de contacto:
Comunicación Laura Budimir 2984290302
Caritas Andrea Revilla 2984244342
Administracion Marta Guanchuel 2984326223
Alojamiento Mariano Teres 2984373137
El pasado sábado, minutos antes de las 22,30 horas, una llamada telefónica advertía a la guardia de la comisaría 37 de Chimpay respecto del hurto de una moto sacada del patio de una vivienda de calle Piñé, en el barrio Costanera.
Sonrisas entre manosRegionales - Chimpay13/08/2025
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.
El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.
El programa radial de la Escuela Primaria Nº 59 de Chimpay celebra con gran alegría que han llegado a los 23 años ininterrumpidos de programa radial.
El elenco Títeres Al Viento presenta "Pequeñas historias titiritezcas" en la localidad de Chimpay.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.