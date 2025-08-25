Peregrinación por el 139 natalicio de Ceferino

Además de estas fechas, el día 26, día del natalicio se realizará a las 11 horas una misa en el monumento. A las 16 horas Misa de cumpleaños (Festejo con torta, velitas, baile y música).



El día Viernes 29 las actividades en la cuna de Ceferino se desarrollaran de la siguiente manera.



11hs Misa bendición de niños y familias

16hs Misa, recepción de peregrinos.

20hs Vigilia de oración sacramental y testimonial por sacramentos de adultos.



El cronograma del Sábado 30 inicia a las

11 horas, Misa Año Jubilar con sacramento a adultos

15hs Bautismo en el templo

16hs Misa en el Monumento

18.30hs Con los jóvenes oración de Maria Auxiliadora en la Ermita

19hs Oración junto a Cristo Eucaristía en el templo.

20hs Reflexión y oración junto al fuego frente al Templo.

21hs La juventud le canta a la tierra con sopa compartida en el polideportivo.



El Domingo 31 la jornada iniciara con la

Oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario sobre Ruta 22 a las 7 horas. Desayuno Comunitario

8hs Misa del Peregrino en el Templo Santuario

9hs Procesión desde la Cruz del 5° Centenario

11hs Misa central en el Parque Santuario

13hs Bendición y envío misionero de los jóvenes.

16hs Misa despedida de los peregrinos.



Habrá sacerdotes para el sacramento de la reconciliación.

Ofrenda en alimentos no perecederos, ropa y calzado.



Teléfonos de contacto:

Comunicación Laura Budimir 2984290302

Caritas Andrea Revilla 2984244342

Administracion Marta Guanchuel 2984326223

Alojamiento Mariano Teres 2984373137