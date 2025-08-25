Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.
Quema de pastizales provocó corte de luz en Beltrán
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como "Rincón de Cruz", generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
El siniestro, que comenzó en horas de la tarde producto de la quema irresponsables de pastizales en terrenos privados, derribó postes de media tensión y obligó a la intervención urgente de brigadistas del Splif, y de las cuadrillas de EdERSA.
Debido a que el terreno aún se encontraba caliente, las tareas operativas de reparación de instalaciones y restablecimiento del servicio no pudieron iniciarse en el día, por lo que las cuadrillas de EdERSA estarán trabajando durante la jornada de este lunes para recuperar el normal suministro.
“Se trata de eventos que se producen de manera reiterada y generan un gran riesgo para la seguridad de las personas y tiene consecuencias directas sobre el servicio eléctrico”, explicaron desde la guardia de la sucursal de Choele Choel.
Durante el fin de semana se disputó la Copa Abierta de Voley de mayores en la sedes del Gimnasio Municipal y del Club Social y Deportivo Luis Beltrán.
Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
En la casa de la cultura y en el Instituto de formación docente se realizó la pasada semana la proyección de "Malena, la última pared".
La Municipalidad de Luis Beltrán ofrece para estudiantes en etapa de finalización de su escolarización secundaria, talleres de acompañamiento fundamentales para decidir qué camino académico o laboral continuarán.
La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
Opinión: Una Fiscalía que no investiga, sino que defiende al Gobierno
En los últimos meses presenté seis denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro. Cuatro de ellas ya fueron archivadas y solo dos siguen en investigación.