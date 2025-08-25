Quema de pastizales provocó corte de luz en Beltrán

El siniestro, que comenzó en horas de la tarde producto de la quema irresponsables de pastizales en terrenos privados, derribó postes de media tensión y obligó a la intervención urgente de brigadistas del Splif, y de las cuadrillas de EdERSA.

Debido a que el terreno aún se encontraba caliente, las tareas operativas de reparación de instalaciones y restablecimiento del servicio no pudieron iniciarse en el día, por lo que las cuadrillas de EdERSA estarán trabajando durante la jornada de este lunes para recuperar el normal suministro.

“Se trata de eventos que se producen de manera reiterada y generan un gran riesgo para la seguridad de las personas y tiene consecuencias directas sobre el servicio eléctrico”, explicaron desde la guardia de la sucursal de Choele Choel.