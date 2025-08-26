Educación se reunió con UNTER en paritarias

El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió este lunes en paritarias con representantes del gremio docente UNTER.

Provinciales26/08/2025
IMG-20250825-WA0019

La reunión se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en ella se dio continuidad a los diferentes temas que se estuvieron trabajando en la paritaria realizada el 8 de agosto.

Por otro lado y en relación a cuestiones salariales desde el Ministerio se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por unica vez de $20.000 con los haberes de Septiembre. El gremio rechazó esta propuesta.

Esta propuesta se suma a la convenida oportunamente en la paritaria de julio la cual consistió en una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

Durante el encuentro se escucharon distintas inquietudes planteadas por el gremio y al respecto se seguirá trabajando en los distintos temas en el marco de este espacios de diálogo.

Te puede interesar
IMG-20250825-WA0033

UnTER rechaza la paupérrima oferta salarial del gobierno

Provinciales26/08/2025

Al finalizar la audiencia paritaria celebrada en la Secretaría de Trabajo este lunes 25 de agosto, la UnTER manifestó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calificándola como “paupérrima” e insuficiente

IMG-20250722-WA0055

Odarda pidió la renuncia de Galli

Provinciales30/07/2025

Hace días se conoció que el Gobierno de Río Negro destinó 2.400 millones de pesos del presupuesto provincial a una ayuda financiera extraordinaria para Canal 10, que será afrontada con recursos de todos los rionegrinos y rionegrinas.

Lo más visto