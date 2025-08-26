Al finalizar la audiencia paritaria celebrada en la Secretaría de Trabajo este lunes 25 de agosto, la UnTER manifestó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calificándola como “paupérrima” e insuficiente
Educación se reunió con UNTER en paritarias
Provinciales26/08/2025
La reunión se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en ella se dio continuidad a los diferentes temas que se estuvieron trabajando en la paritaria realizada el 8 de agosto.
Por otro lado y en relación a cuestiones salariales desde el Ministerio se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por unica vez de $20.000 con los haberes de Septiembre. El gremio rechazó esta propuesta.
Esta propuesta se suma a la convenida oportunamente en la paritaria de julio la cual consistió en una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.
Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.
Durante el encuentro se escucharon distintas inquietudes planteadas por el gremio y al respecto se seguirá trabajando en los distintos temas en el marco de este espacios de diálogo.
