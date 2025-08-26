Cursos de manipulación  de alimentos

Es abierto a toda la comunidad. Pueden anotarse en https://forms.gle/FMY1XG8xMiT7p3jp9



Es importante señalar que el curso es gratuito y tiene una validez de 6 meses. Una vez aprobado, se puede tramitar el Carnet de Manipulador con validez por 3 años con un costo de $8000.



La capacitación tendra lugar el martes 2 y miércoles 3 a las 8 horas en el Centro Cultura en Dr. Molina 1145.



El carnet de manipuladores de alimentos es la documentación establecida como obligatoria por el Código Alimentario Argentino, que habilita a las personas a desarrollar tareas de manipulación de alimentos.



Deberá obtenerlo toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas.



Algunos de los perfiles son: elaboradores de alimentos, personal asignado a la compra de materias primas e ingredientes, fraccionadores, personal de limpieza y transportistas, entre otros.