Accidente de tránsito con lesiones leves

Cuando la comisión policial arribó al lugar, constató que se trataba de una colisión entre un camión Mercedes Benz que circulaba por calle J. J. Paso y un vehículo Fiat Uno que lo hacía por Libertad.

Como resultado del impacto, la conductora del vehículo menor fue asistida en el lugar y luego trasladada al nosocomio local para su evaluación.

Se le realizaron estudios radiológicos, los cuales no evidenciaron lesiones óseas, siendo catalogadas las heridas como de carácter leve.

Se labraron las actuaciones de rigor y se investigan las circunstancias que dieron origen al siniestro.

Fuente Unidad Regional IV