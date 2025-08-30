La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
El club Lamarque eligió autoridades
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.Regionales - Lamarque30/08/2025
La reunió dió inicio pasadas las 20 horas, luego de la espera de una hora y con baja concurrencia de socios, cosa que ocurre habitualmente en las diferentes asambleas de instituciones, pero en esta oportunidad el presidente de la institución azulgrana no dejó pasar por alto. Agradeció a los presentes y resaltó que las instituciones necesitan del acompañamiento de las familias y vecinos de la localidad, como así también el apoyo del estado teniendo en cuenta los momentos complejos que se viven y al cual las instituciones no escapamos.
El desarrollo de la asamblea fue con total normalidad siguiendo punto por punto.
Se presentaron las rendiciones de los estados contables y cierre de ejercicios, lo cual fué reconocido por el Sr Calvo – quien supervisa la actividad contable de la institución, que elogió el trabajo realizado durante este tiempo por el tesorero de la comisión saliente Ariel Rios.
La nueva comisión directiva de la institución azulgrana quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Cdor. Miguel Pedranti
Secretaria: Lorena Cañete
Tesorero: Ariel Ríos
1er. Vocal Titular: Jonathan Guerrero
2do. Vocal Titular: Emiliano Lisarrondo
3er. Vocal Titular: Sebastián Gorriti
1er. Vocal Suplente: Antonio Esteban Parra
2do. Vocal Suplente: Cristian Guerrero
Revisora de Cuentas Titular: Silvina Cornejo
Revisor de Cuentas Suplente: Nicolás Moreira.
Otro punto Importante dentro del Orden del día de la asamblea era la fijación del nuevo valor de la cuota societaria. la cual quedó fijada en $5.000 Mensual.
Al Finalizar la Asamblea el reelecto presidente del Club Atlético Lamarque no pudo evitar emocionarse al dirigirse a los presentes agradeciendo el apoyo y acompañamiento y por supuesto dejó en claro que es importantísimo el trabajo mancomunado y a la par entre la comisión directiva y las subcomisiones.
"Vamos camino a cumplir los 106 años, somos una de las instituciones mas antiguas de toda la provincia, tenemos que despertarnos y entre todos, ponerla en el lugar que se merece" indico el presidente de la institución.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre.
Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
El miércoles 27 se llevo adelante una nueva reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana para abordar diferentes temas de la comunidad, esta vez el epicentro fue el templo evangélico Renuevo del Cielo en el barrio Villa Unión Sur.