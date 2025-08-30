El club Lamarque eligió autoridades

La reunió dió inicio pasadas las 20 horas, luego de la espera de una hora y con baja concurrencia de socios, cosa que ocurre habitualmente en las diferentes asambleas de instituciones, pero en esta oportunidad el presidente de la institución azulgrana no dejó pasar por alto. Agradeció a los presentes y resaltó que las instituciones necesitan del acompañamiento de las familias y vecinos de la localidad, como así también el apoyo del estado teniendo en cuenta los momentos complejos que se viven y al cual las instituciones no escapamos.



El desarrollo de la asamblea fue con total normalidad siguiendo punto por punto.



Se presentaron las rendiciones de los estados contables y cierre de ejercicios, lo cual fué reconocido por el Sr Calvo – quien supervisa la actividad contable de la institución, que elogió el trabajo realizado durante este tiempo por el tesorero de la comisión saliente Ariel Rios.



La nueva comisión directiva de la institución azulgrana quedó conformada de la siguiente manera:



Presidente: Cdor. Miguel Pedranti

Secretaria: Lorena Cañete

Tesorero: Ariel Ríos

1er. Vocal Titular: Jonathan Guerrero

2do. Vocal Titular: Emiliano Lisarrondo

3er. Vocal Titular: Sebastián Gorriti

1er. Vocal Suplente: Antonio Esteban Parra

2do. Vocal Suplente: Cristian Guerrero

Revisora de Cuentas Titular: Silvina Cornejo

Revisor de Cuentas Suplente: Nicolás Moreira.



Otro punto Importante dentro del Orden del día de la asamblea era la fijación del nuevo valor de la cuota societaria. la cual quedó fijada en $5.000 Mensual.



Al Finalizar la Asamblea el reelecto presidente del Club Atlético Lamarque no pudo evitar emocionarse al dirigirse a los presentes agradeciendo el apoyo y acompañamiento y por supuesto dejó en claro que es importantísimo el trabajo mancomunado y a la par entre la comisión directiva y las subcomisiones.



"Vamos camino a cumplir los 106 años, somos una de las instituciones mas antiguas de toda la provincia, tenemos que despertarnos y entre todos, ponerla en el lugar que se merece" indico el presidente de la institución.