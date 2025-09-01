Seminario de actualización cientifica

El seminario propone un recorrido formativo integral, con instancias de actualización científica y espacios de reflexión colectiva. A lo largo de cinco encuentros presenciales de dos horas cada uno, se abordarán temáticas críticas como: desarrollo sostenible, ecología y biodiversidad, legislación ambiental y rol ciudadano, gestión urbana y rural hacia la sostenibilidad, y prácticas agroecológicas y regenerativas aplicadas en la región.



Este trayecto está dirigido a docentes, estudiantes, actores institucionales del ámbito público, de los poderes legislativo y ejecutivo, áreas de gestión y administración, así como a toda persona interesada en la temática. El objetivo es fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente y promover modelos de desarrollo más justos y sustentables.



Las clases se dictarán en el Aula Magna de la Sede Central del CEAER en Choele Choel, con inicio el 12 de septiembre.



“Es fundamental pensar el desarrollo no solo en términos económicos, sino también sociales y ecológicos. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad que, como casa de estudios, debemos proponer y promover a través de estos espacios”, sostuvo la directora Lic. Valeria Zoratti.



El enfoque de la formación apunta a empoderar a las comunidades, brindando herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera activa y crítica frente a los desafíos ambientales contemporáneos.



Inscripciones abiertas vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/EZ9LMWQUyPRYNvQB8 .