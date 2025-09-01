El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Seminario de actualización cientifica
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.Regionales - Choele Choel01/09/2025
El seminario propone un recorrido formativo integral, con instancias de actualización científica y espacios de reflexión colectiva. A lo largo de cinco encuentros presenciales de dos horas cada uno, se abordarán temáticas críticas como: desarrollo sostenible, ecología y biodiversidad, legislación ambiental y rol ciudadano, gestión urbana y rural hacia la sostenibilidad, y prácticas agroecológicas y regenerativas aplicadas en la región.
Este trayecto está dirigido a docentes, estudiantes, actores institucionales del ámbito público, de los poderes legislativo y ejecutivo, áreas de gestión y administración, así como a toda persona interesada en la temática. El objetivo es fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente y promover modelos de desarrollo más justos y sustentables.
Las clases se dictarán en el Aula Magna de la Sede Central del CEAER en Choele Choel, con inicio el 12 de septiembre.
“Es fundamental pensar el desarrollo no solo en términos económicos, sino también sociales y ecológicos. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad que, como casa de estudios, debemos proponer y promover a través de estos espacios”, sostuvo la directora Lic. Valeria Zoratti.
El enfoque de la formación apunta a empoderar a las comunidades, brindando herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera activa y crítica frente a los desafíos ambientales contemporáneos.
Inscripciones abiertas vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/EZ9LMWQUyPRYNvQB8 .
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.