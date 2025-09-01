Selección y Evaluación reproductiva de Toros

El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.

Regionales - Choele Choel01/09/2025
Se busca transmitir la importancia de conocer los fenotipos y razas de toros más utilizados en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida de la provincia de Rio Negro, así como explicar las diferencias esperadas en la progenie (DEPs) y su utilidad a la hora de seleccionar un determinado toro.


La actividad estará a cargo de Virginia Pitte, Ariel Fernández, Gabriel Jelen, Fermín Tellechea, Antonella Vistarop y Daiana Bastias. 


La jornada está dirigida a estudiantes de medicina veterinaria de años avanzados y productores de ganado bovino.


Para inscripciones: unrn.edu.ar/eventos.

