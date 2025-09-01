Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
Selección y Evaluación reproductiva de Toros
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.Regionales - Choele Choel01/09/2025
Se busca transmitir la importancia de conocer los fenotipos y razas de toros más utilizados en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida de la provincia de Rio Negro, así como explicar las diferencias esperadas en la progenie (DEPs) y su utilidad a la hora de seleccionar un determinado toro.
La actividad estará a cargo de Virginia Pitte, Ariel Fernández, Gabriel Jelen, Fermín Tellechea, Antonella Vistarop y Daiana Bastias.
La jornada está dirigida a estudiantes de medicina veterinaria de años avanzados y productores de ganado bovino.
Para inscripciones: unrn.edu.ar/eventos.
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.