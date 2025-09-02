La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.
Aceptó haber publicado y divulgado MASI y fue condenado
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).Regionales - Choele Choel02/09/2025
Luego de deliberar, el Tribunal Colegiado interviniente homologó el acuerdo presentado y lo condenó a la pena de 4 años de prisión efectiva.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023, en tres oportunidades distintas. “Conforme al reporte enviado por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) al Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, y luego desde CABA a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de nuestra provincia, es que nosotros activamos la investigación”, explicó la fiscal del caso.
“De esas pesquisas, surgió la formulación de cargos por imágenes de MASI que el imputado publicó y divulgó, también las compartió a través de WhatsApp y tuvo en su celular”, explicó la fiscalía.
En la audiencia convocada para hoy se dio a conocer el sustento probatorio con el que contaba la fiscalía para acusar: el reporte de NCMEC sobre la denuncia realizada por Google, la nota de OITel respecto de la línea telefónica perteneciente al imputado, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, el acta de allanamiento con resultados positivos.
Se agrega la intervención del Gabinete de Criminalística de Valle Medio, las evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense según escala Cybertip.ca, y los informes de antecedentes de los que surgen que el imputado no cuenta con antecedentes penales.
Finalmente, y tras escuchar a las partes, de manera unánime el Tribunal lo condenó por los delitos de “publicación y divulgación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas (Art. 128 primer y quinto párrafo del Código Penal) (primer y segundo hecho). Y el tercer hecho por “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas” (Art. 128 segundo y quinto párrafo del Código Penal)
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).