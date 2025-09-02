Aceptó haber publicado y divulgado MASI y fue condenado

Luego de deliberar, el Tribunal Colegiado interviniente homologó el acuerdo presentado y lo condenó a la pena de 4 años de prisión efectiva.



Según la acusación, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023, en tres oportunidades distintas. “Conforme al reporte enviado por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) al Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, y luego desde CABA a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de nuestra provincia, es que nosotros activamos la investigación”, explicó la fiscal del caso.



“De esas pesquisas, surgió la formulación de cargos por imágenes de MASI que el imputado publicó y divulgó, también las compartió a través de WhatsApp y tuvo en su celular”, explicó la fiscalía.



En la audiencia convocada para hoy se dio a conocer el sustento probatorio con el que contaba la fiscalía para acusar: el reporte de NCMEC sobre la denuncia realizada por Google, la nota de OITel respecto de la línea telefónica perteneciente al imputado, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, el acta de allanamiento con resultados positivos.



Se agrega la intervención del Gabinete de Criminalística de Valle Medio, las evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense según escala Cybertip.ca, y los informes de antecedentes de los que surgen que el imputado no cuenta con antecedentes penales.



Finalmente, y tras escuchar a las partes, de manera unánime el Tribunal lo condenó por los delitos de “publicación y divulgación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas (Art. 128 primer y quinto párrafo del Código Penal) (primer y segundo hecho). Y el tercer hecho por “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por la edad de las víctimas” (Art. 128 segundo y quinto párrafo del Código Penal)