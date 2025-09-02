Avanza la recuperación ambiental del basural de Lamarque

Rafael Scandroglio del INTA valle medio explico que hace años se viene trabajando con este proyecto en el vertedero municipal, donde además se limpiar las napas con las raíces se utilizan los sauces como cortinas para evitar olores y que se esparzan elementos fuera del predio producto del viento.



Estos sauces que se han plantado de varillones, han sido enterrados hasta la napa, y han demostrado ser una variedad muy resistente que se ha desarrollado en suelos con alta salinidad. Además se trata de una especie que su madera puede ser utilizada luego como material de construcción de muebles.



El intendente destacó que se trata de "Un avance innovador y sostenible que nos impulsa hacia una Lamarque más verde y saludable, cuidando la tierra y el agua para las próximas generaciones."