El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
Comisaría de familia continúa previniendo sobre “Bullying”
La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.Regionales - Choele Choel02/09/2025
Esta vez, los destinatarios fueron alumnos de la escuela primaria N° 10 de la ciudad de Choele Choel.
Fueron tres los encuentros mantenidos en la última semana del mes de agosto y el comienzo de septiembre, de los que participaron alumnos del 4to al 7mo grado de ésta pionera escuela choelense.
Cabe mencionar que éste ciclo de actividades tiene por propósito generar un espacio de diálogo y participación abordando la importancia de identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de violencia escolar.
Se trabaja además en la promoción de valores fundamentales como el respeto, la empatía y la comunicación, pilares esenciales para construir una convivencia sana y segura en el ámbito escolar.
La actividad se trasladará en las próximas semanas a la localidad de Chimpay, para trabajar ésta problemática social con alumnos de los niveles primario y medio.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).