Comisaría de familia continúa previniendo sobre “Bullying”

La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.

Regionales - Choele Choel02/09/2025
Esta vez, los destinatarios fueron alumnos de la escuela primaria N° 10 de la ciudad de Choele Choel. 

Fueron tres los encuentros mantenidos en la última semana del mes de agosto y el comienzo de septiembre, de los que participaron alumnos del 4to al 7mo grado de ésta pionera escuela choelense. 

Cabe mencionar que éste ciclo de actividades tiene por propósito generar un espacio de diálogo y participación abordando la importancia de identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de violencia escolar. 

Se trabaja además en la promoción de valores fundamentales como el respeto, la empatía y la comunicación, pilares esenciales para construir una convivencia sana y segura en el ámbito escolar.

La actividad se trasladará en las próximas semanas a la localidad de Chimpay, para trabajar ésta problemática social con alumnos de los niveles primario y medio.

