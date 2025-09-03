Intiman a iniciar la obra de la rotonda

El edil indico "no vamos a parar de reclamar por la finalización de la obra de las rotondas y los accesos a nuestra ciudad. Esta es una obra fundamental para la seguridad vial y el desarrollo de nuestra comunidad, y exigimos que se termine de una vez por todas."



En su carta documento el concejal intimo a que en un plazo de diez días se inicien las obras que se encuentran paralizadas hace meses.



Castro señalo que somos Choele, es "el único espacio político que reclama de manera sistemática por esta obra, mientras otros prefieren hacer silencio o mirar para otro lado. Desde el principio, nuestra prioridad es clara: defender los intereses de Choele Choel y de todos sus vecinos."



"Seguiremos insistiendo hasta que las rotondas sean una realidad concreta y no una promesa incumplida más" manifestó el concejal.



El documento tiene por destinatario a Enzo Fullone, delegado del distrito 20 de vialidad nacional.