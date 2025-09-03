Intiman a iniciar la obra de la rotonda

El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.

Regionales - Choele Choel03/09/2025
IMG-20250902-WA0002

El edil indico "no vamos a parar de reclamar por la finalización de la obra de las rotondas y los accesos a nuestra ciudad. Esta es una obra fundamental para la seguridad vial y el desarrollo de nuestra comunidad, y exigimos que se termine de una vez por todas."


En su carta documento el concejal intimo a que en un plazo de diez días se inicien las obras que se encuentran paralizadas hace meses.


Castro señalo que somos Choele, es "el único espacio político que reclama de manera sistemática por esta obra, mientras otros prefieren hacer silencio o mirar para otro lado. Desde el principio, nuestra prioridad es clara: defender los intereses de Choele Choel y de todos sus vecinos."


"Seguiremos insistiendo hasta que las rotondas sean una realidad concreta y no una promesa incumplida más" manifestó el concejal. 


El documento tiene por destinatario a Enzo Fullone, delegado del distrito 20 de vialidad nacional.  

Te puede interesar
IMG-20250831-WA0046

Seminario de actualización cientifica

Regionales - Choele Choel01/09/2025

Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.

IMG-20250828-WA0088

Choele celebra a las infancias

Regionales - Choele Choel29/08/2025

Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.

Lo más visto