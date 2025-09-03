El domingo la localidad de Choele Choel será sede de la novena fecha de la liga de hockey en las categorías séptima y primera.
Intiman a iniciar la obra de la rotonda
El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.Regionales - Choele Choel03/09/2025
El edil indico "no vamos a parar de reclamar por la finalización de la obra de las rotondas y los accesos a nuestra ciudad. Esta es una obra fundamental para la seguridad vial y el desarrollo de nuestra comunidad, y exigimos que se termine de una vez por todas."
En su carta documento el concejal intimo a que en un plazo de diez días se inicien las obras que se encuentran paralizadas hace meses.
Castro señalo que somos Choele, es "el único espacio político que reclama de manera sistemática por esta obra, mientras otros prefieren hacer silencio o mirar para otro lado. Desde el principio, nuestra prioridad es clara: defender los intereses de Choele Choel y de todos sus vecinos."
"Seguiremos insistiendo hasta que las rotondas sean una realidad concreta y no una promesa incumplida más" manifestó el concejal.
El documento tiene por destinatario a Enzo Fullone, delegado del distrito 20 de vialidad nacional.
La Policía de Río Negro impidió, en la mañana del martes, la fuga de un sujeto que había intentado llevarse la moto de un trabajador municipal de la ciudad
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.