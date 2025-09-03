El domingo la localidad de Choele Choel será sede de la novena fecha de la liga de hockey en las categorías séptima y primera.
Un sujeto quedó detenido por intentar hurtar una moto
La Policía de Río Negro impidió, en la mañana del martes, la fuga de un sujeto que había intentado llevarse la moto de un trabajador municipal de la ciudadRegionales - Choele Choel03/09/2025
Actuó en complicidad con una mujer que logró escabullirse.
El hombre, que tendría domicilio legal en la ciudad de Neuquén, fue aprehendido por efectivos policiales de la comisaría 8va. de Choele Choel cuando intentaba hurtar un motovehículo que – minutos antes – el obrero había dejado estacionado sobre calle Rosa Maldonado, frente a una fábrica abandonada.
El hecho inició apenas unos minutos después de las 8 de la mañana, cuando una llamada anónima a la guardia de comisaría alertó respecto de una discusión subida de tono que se estaba dando entre dos personas y advirtiendo – también – que se habría originado tras un intento de robo.
Según se pudo establecer, la mujer tomó la moto y luego subió el hombre, pero al verse descubiertos, e intentar escapar, perdieron el control del rodado y cayeron al suelo, siendo alcanzados por el dueño del rodado y dándose inicio a la discusión.
Minutos después, un móvil policial de cercanía, que se dirigió presuroso al lugar, logró interceptar al sujeto sindicado como autor del hecho - que dijo tener 33 años y que al momento de la aprehensión se encontraba indocumentado - en momentos que intentaba escapar en dirección al barrio Don Bosco.
De inmediato se lo redujo con el uso mínimo de la fuerza y se le colocaron elementos de sujeción para poder hacer su traslado a la comisaría, ya que mostraba una conducta hostil y reticente para con los uniformados.
Mientras esto sucedía, la mujer que actuaba junto a él lograba darse a la fuga yendo en dirección contraria, huyendo en dirección a una estación de servicios ubicada a la vera de la ruta 22.
El fiscal actuante determinó, tras la recepción de la denuncia por parte del damnificado, el inicio de una causa penal por el delito de “hurto” y que el sujeto – que preventivamente había quedado demorado por averiguación de antecedentes – pase a la condición de detenido.
Fuente Unidad Regional IV
El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.