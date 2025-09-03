Un sujeto quedó detenido por intentar hurtar una moto

Actuó en complicidad con una mujer que logró escabullirse.



El hombre, que tendría domicilio legal en la ciudad de Neuquén, fue aprehendido por efectivos policiales de la comisaría 8va. de Choele Choel cuando intentaba hurtar un motovehículo que – minutos antes – el obrero había dejado estacionado sobre calle Rosa Maldonado, frente a una fábrica abandonada.



El hecho inició apenas unos minutos después de las 8 de la mañana, cuando una llamada anónima a la guardia de comisaría alertó respecto de una discusión subida de tono que se estaba dando entre dos personas y advirtiendo – también – que se habría originado tras un intento de robo.



Según se pudo establecer, la mujer tomó la moto y luego subió el hombre, pero al verse descubiertos, e intentar escapar, perdieron el control del rodado y cayeron al suelo, siendo alcanzados por el dueño del rodado y dándose inicio a la discusión.



Minutos después, un móvil policial de cercanía, que se dirigió presuroso al lugar, logró interceptar al sujeto sindicado como autor del hecho - que dijo tener 33 años y que al momento de la aprehensión se encontraba indocumentado - en momentos que intentaba escapar en dirección al barrio Don Bosco.



De inmediato se lo redujo con el uso mínimo de la fuerza y se le colocaron elementos de sujeción para poder hacer su traslado a la comisaría, ya que mostraba una conducta hostil y reticente para con los uniformados.



Mientras esto sucedía, la mujer que actuaba junto a él lograba darse a la fuga yendo en dirección contraria, huyendo en dirección a una estación de servicios ubicada a la vera de la ruta 22.



El fiscal actuante determinó, tras la recepción de la denuncia por parte del damnificado, el inicio de una causa penal por el delito de “hurto” y que el sujeto – que preventivamente había quedado demorado por averiguación de antecedentes – pase a la condición de detenido.

Fuente Unidad Regional IV