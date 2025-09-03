Hockey en Choele

El domingo la localidad de Choele Choel será sede de la novena fecha de la liga de hockey en las categorías séptima y primera.

Regionales - Choele Choel03/09/2025
IMG-20250902-WA0000

La fecha se desarrollara desde las 9 de la mañana en la cancha de Almafuerte con entrada libre y gratuita. 


Estarán participando Independiente de Rio Colorado, Las Grutas, Juveniles se San Antonio, Belisle, Beltrán, Darwin, Choele y Almafuerte. 


La actividad iniciara a las 9 y se extenderá hasta pasadas las 17 horas cuando de juegue el último partido de la fecha.  


Está es una oportunidad para que las familias del Valle Medio se acerquen a disfrutar, presenciar y conocer más de este deporte que cada vez suma más gente a las canchas. 

