Hockey en Choele

La fecha se desarrollara desde las 9 de la mañana en la cancha de Almafuerte con entrada libre y gratuita.



Estarán participando Independiente de Rio Colorado, Las Grutas, Juveniles se San Antonio, Belisle, Beltrán, Darwin, Choele y Almafuerte.



La actividad iniciara a las 9 y se extenderá hasta pasadas las 17 horas cuando de juegue el último partido de la fecha.



Está es una oportunidad para que las familias del Valle Medio se acerquen a disfrutar, presenciar y conocer más de este deporte que cada vez suma más gente a las canchas.