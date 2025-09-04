Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.
La dueña probó su derecho y recuperó su chacra en Choele Choel
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda de reivindicación interpuesta por la propietaria. Se condenó a los ocupantes por la tenencia ilegítima del inmueble rural y se ordenó su restitución.
Durante el proceso, el hombre falleció, por lo que sus herederos se presentaron en la causa y rechazaron la acusación. La familia afirmó que poseía las tierras desde hacía más de treinta años, que había realizado mejoras, plantaciones y pagado riego e impuestos.
La mujer presentó prueba documental para acreditar su derecho: título de propiedad de su padre, informes del Registro de la Propiedad, declaraciones de herederos, recibos de impuestos y correspondencia, entre otros elementos.
La defensa, basada en una supuesta posesión con ánimo de dominio, no estuvo respaldada por pruebas sólidas. Tampoco se acreditaron los requisitos necesarios para justificar una prescripción adquisitiva. No hubo continuidad formal en la posesión ni una base jurídica suficiente para desvirtuar el derecho real acreditado por la propietaria.
La jueza aplicó el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015, al tratarse de una acción real con efectos actuales. Consideró que la dueña cumplió con los requisitos para ejercer la acción reivindicatoria: existencia de un título anterior a la posesión del demandado, desapoderamiento y persistencia del derecho al momento de la demanda y de la sentencia.
La prueba presentada fue considerada concluyente. Por el contrario, la parte demandada no logró acreditar una posesión continua, pública y con ánimo de dominio durante el plazo legal. No se probó prescripción adquisitiva, buena fe ni legitimidad en la ocupación.
El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
El domingo la localidad de Choele Choel será sede de la novena fecha de la liga de hockey en las categorías séptima y primera.
La Policía de Río Negro impidió, en la mañana del martes, la fuga de un sujeto que había intentado llevarse la moto de un trabajador municipal de la ciudad
El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.