Educación planifica un simulacro de evacuación

El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.

Regionales - Choele Choel04/09/2025
IMG-20250904-WA0001

En esta actividad se contará con el trabajo conjunto de Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, el Área de Seguridad Vial Municipal, y la Policía de Rio Negro.


Esta actividad se realiza con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la seguridad de la comunidad escolar, evaluando el desempeño de la misma ante determinada situación.

Te puede interesar
Choele

La dueña probó su derecho y recuperó su chacra en Choele Choel

Regionales - Choele Choel04/09/2025

Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.

Lo más visto