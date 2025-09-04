Educación planifica un simulacro de evacuación

En esta actividad se contará con el trabajo conjunto de Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, el Área de Seguridad Vial Municipal, y la Policía de Rio Negro.



Esta actividad se realiza con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la seguridad de la comunidad escolar, evaluando el desempeño de la misma ante determinada situación.