La Escuela 20 le da vida a “Ritmo y Mate”

Se trata de un encuentro en el que los y las estudiantes dialogan con diferentes artistas musicales locales y regionales, en el afán de conocer sus trayectorias y que puedan compartir lo que hacen con la comunidad de Valle Medio.



Durante la entrevista, los protagonistas interpretan música en vivo, lo que naturalmente genera un clima muy ameno y alegre, tanto para quienes participan in situ como para aquellos que siguen la emisión online.



La propuesta es transmitida en vivo a través de la cuenta de Facebook de la entidad: https://www.facebook.com/escueladeeducacionespecial.lamarque



El encuentro se produce en las instalaciones de Fm Urbana, Radio Municipal de Lamarque, que gentilmente brinda su espacio.



Allí se cuenta con comodidad, buena conectividad a internet y una acústica acorde, además de brindar la oportunidad de que los estudiantes se familiaricen con un medio de comunicación.



El pasado lunes tuvo lugar el Capítulo 1 de “Ritmo y Mate”, siendo invitada Jennifer Pichiguen, cantante del grupo Aluen Folklore.



Durante el programa, compañeros, compañeras, docentes, directivos y porteros, seguían el vivo y acompañaban desde la escuela. Al llegar, los conductores fueron recibidos con aplausos y cálidos abrazos, en un momento de profunda emoción.



En el año 2019 el Taller de Comunicación había tenido su única experiencia en vivo hasta el momento. Hoy con otro grupo de estudiantes, dio su puntapié inicial “Ritmo y Mate”, para así volver a convivir con la adrenalina, los nervios y el disfrute que genera esta posibilidad de transmitir en vivo y en directo.



En los próximos días la institución comunicará en sus redes sociales tanto día y horario de la siguiente edición como quienes serán los invitados.



Ingresando aquí pueden ver y escuchar el Capítulo 1 de “Ritmo y Mate”: https://www.facebook.com/share/v/1CHcjPyQhQ/



Es válido recordar que la Escuela de Educación Especial N°20, desde el 2020 produce un ciclo de entrevistas semanales denominado La Gente Dice que recorre más de veinte emisoras de toda la Patagonia.



El Taller de Comunicación, creado en el año 2017, ha sido declarado de interés provincial por la Legislatura de Rio Negro y de interés local por el Municipio de Lamarque.



En su recorrido además ha concretado otros proyectos tales como radio en vivo, documental y cortometrajes que fueron premiados y distinguidos en tres oportunidades en el Festival A Rodar Escuelas.



De hecho recientemente envió su material y se encuentra participando de la edición 2025 de A Rodar Escuelas. En este caso lo hace con un podcast, dado que el festival sumó por primera vez la categoría narrativas sonoras.



Además de todo esto, las y los estudiantes están compitiendo en la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.