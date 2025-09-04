Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.
La Escuela 20 le da vida a “Ritmo y Mate”
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque por intermedio de su Taller de Comunicación le dio comienzo a una nueva propuesta: “Ritmo y Mate”.Regionales - Lamarque04/09/2025
Se trata de un encuentro en el que los y las estudiantes dialogan con diferentes artistas musicales locales y regionales, en el afán de conocer sus trayectorias y que puedan compartir lo que hacen con la comunidad de Valle Medio.
Durante la entrevista, los protagonistas interpretan música en vivo, lo que naturalmente genera un clima muy ameno y alegre, tanto para quienes participan in situ como para aquellos que siguen la emisión online.
La propuesta es transmitida en vivo a través de la cuenta de Facebook de la entidad: https://www.facebook.com/escueladeeducacionespecial.lamarque
El encuentro se produce en las instalaciones de Fm Urbana, Radio Municipal de Lamarque, que gentilmente brinda su espacio.
Allí se cuenta con comodidad, buena conectividad a internet y una acústica acorde, además de brindar la oportunidad de que los estudiantes se familiaricen con un medio de comunicación.
El pasado lunes tuvo lugar el Capítulo 1 de “Ritmo y Mate”, siendo invitada Jennifer Pichiguen, cantante del grupo Aluen Folklore.
Durante el programa, compañeros, compañeras, docentes, directivos y porteros, seguían el vivo y acompañaban desde la escuela. Al llegar, los conductores fueron recibidos con aplausos y cálidos abrazos, en un momento de profunda emoción.
En el año 2019 el Taller de Comunicación había tenido su única experiencia en vivo hasta el momento. Hoy con otro grupo de estudiantes, dio su puntapié inicial “Ritmo y Mate”, para así volver a convivir con la adrenalina, los nervios y el disfrute que genera esta posibilidad de transmitir en vivo y en directo.
En los próximos días la institución comunicará en sus redes sociales tanto día y horario de la siguiente edición como quienes serán los invitados.
Ingresando aquí pueden ver y escuchar el Capítulo 1 de “Ritmo y Mate”: https://www.facebook.com/share/v/1CHcjPyQhQ/
Es válido recordar que la Escuela de Educación Especial N°20, desde el 2020 produce un ciclo de entrevistas semanales denominado La Gente Dice que recorre más de veinte emisoras de toda la Patagonia.
El Taller de Comunicación, creado en el año 2017, ha sido declarado de interés provincial por la Legislatura de Rio Negro y de interés local por el Municipio de Lamarque.
En su recorrido además ha concretado otros proyectos tales como radio en vivo, documental y cortometrajes que fueron premiados y distinguidos en tres oportunidades en el Festival A Rodar Escuelas.
De hecho recientemente envió su material y se encuentra participando de la edición 2025 de A Rodar Escuelas. En este caso lo hace con un podcast, dado que el festival sumó por primera vez la categoría narrativas sonoras.
Además de todo esto, las y los estudiantes están compitiendo en la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre.
El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.