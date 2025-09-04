Choque de camiones en la zona de desvíos en Choele

Personal policial se hizo presente en el lugar constatando la colisión por alcance entre dos vehículos de gran porte.

Uno de ellos, un camión marca Scania con semirremolque que era conducido por un hombre de 42 años de edad domiciliado en la zona rural Paso Piedra de Choele Choel.

El mismo circulaba desde Buenos Aires con destino a la ciudad de Trelew transportando muebles.

Según los primeros indicios, el siniestro se habría producido por un alcance, cuando el camión Scania impacta la parte trasera de otro semirremolque tipo batea cargado con arena para pozo petrolero.

Esta segunda unidad, un tractor Iveco con semirremolque, era conducido por un hombre de 22 años con domicilio en Buenos Aires y tenía por destino final la provincia de Neuquén.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, informándose únicamente daños materiales.

Ambos conductores se negaron a recibir asistencia médica en el lugar.

La Policía realizó tareas de prevención y señalización hasta tanto las unidades siniestradas fueron retiradas de la cinta asfáltica, normalizándose la circulación vehicular en la zona.

Fuente Unidad Regional IV