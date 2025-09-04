El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
Choque de camiones en la zona de desvíos en Choele
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.Regionales - Choele Choel04/09/2025
Personal policial se hizo presente en el lugar constatando la colisión por alcance entre dos vehículos de gran porte.
Uno de ellos, un camión marca Scania con semirremolque que era conducido por un hombre de 42 años de edad domiciliado en la zona rural Paso Piedra de Choele Choel.
El mismo circulaba desde Buenos Aires con destino a la ciudad de Trelew transportando muebles.
Según los primeros indicios, el siniestro se habría producido por un alcance, cuando el camión Scania impacta la parte trasera de otro semirremolque tipo batea cargado con arena para pozo petrolero.
Esta segunda unidad, un tractor Iveco con semirremolque, era conducido por un hombre de 22 años con domicilio en Buenos Aires y tenía por destino final la provincia de Neuquén.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, informándose únicamente daños materiales.
Ambos conductores se negaron a recibir asistencia médica en el lugar.
La Policía realizó tareas de prevención y señalización hasta tanto las unidades siniestradas fueron retiradas de la cinta asfáltica, normalizándose la circulación vehicular en la zona.
Fuente Unidad Regional IV
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo la localidad de Choele Choel será sede de la novena fecha de la liga de hockey en las categorías séptima y primera.
La Policía de Río Negro impidió, en la mañana del martes, la fuga de un sujeto que había intentado llevarse la moto de un trabajador municipal de la ciudad
El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).
La Comisaría de la Familia de Choele Choel llevó adelante una nueva jornada-taller de concientización, prevención y reflexión sobre la violencia escolar y el bullying.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.