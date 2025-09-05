Detuvieron a un hombre por amenazas en el marco de violencia de género

Dio así cumplimiento a la orden dada por la fiscalía descentralizada N° 1 de Choele Choel, tras evaluar las actuaciones administrativas policiales respecto de lo denunciado por la víctima en sede de la Comisaría de Familia.



Sucede que hace aproximadamente dos semanas, y a pesar que existían medidas cautelares de prohibición de acercamiento entre las partes, el sujeto se hizo presente en el domicilio de su ex pareja realizando amenazas y actos molestos.



No conforme con eso, le propino un golpe de puño a su cuñada provocándole una lesión en el ojo izquierdo, por la que debió recibir atención hospitalaria.



Oportunamente se había determinado, a través de la justicia de paz local, una nueva medida de prohibición de acercamiento por parte del denunciado hacia la víctima y el grupo familiar.

Finalmente , en las últimas horas de la tarde del miércoles, se dispuso la detención que fue efectuada minutos después de las 19 horas por personal de la comisaría 8va. de la fuerza de seguridad rionegrina.

Fuente Unidad Regional IV