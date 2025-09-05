En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
Detuvieron a un hombre por amenazas en el marco de violencia de género
La policía detuvo , en Choele Choel, a un hombre de 29 años de edad por amenazas en el marco de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.Regionales - Choele Choel05/09/2025
Dio así cumplimiento a la orden dada por la fiscalía descentralizada N° 1 de Choele Choel, tras evaluar las actuaciones administrativas policiales respecto de lo denunciado por la víctima en sede de la Comisaría de Familia.
Sucede que hace aproximadamente dos semanas, y a pesar que existían medidas cautelares de prohibición de acercamiento entre las partes, el sujeto se hizo presente en el domicilio de su ex pareja realizando amenazas y actos molestos.
No conforme con eso, le propino un golpe de puño a su cuñada provocándole una lesión en el ojo izquierdo, por la que debió recibir atención hospitalaria.
Oportunamente se había determinado, a través de la justicia de paz local, una nueva medida de prohibición de acercamiento por parte del denunciado hacia la víctima y el grupo familiar.
Finalmente , en las últimas horas de la tarde del miércoles, se dispuso la detención que fue efectuada minutos después de las 19 horas por personal de la comisaría 8va. de la fuerza de seguridad rionegrina.
Fuente Unidad Regional IV
El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.
El Obispado de Viedma regularizó el dominio de la capilla San José – San Cayetano de Choele ChoelRegionales - Choele Choel05/09/2025
Hace más de 60 años comenzó la construcción de la Capilla San José – San Cayetano, en una parcela del barrio Maldonado de Choele Choel. En los primeros años, médicos y enfermeros prestaban atención. También se alojaba una congregación de monjas. Hoy, además de celebrar misa, el lugar cumple una función social y comunitaria.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.
El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
