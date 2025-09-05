En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
El Obispado de Viedma regularizó el dominio de la capilla San José – San Cayetano de Choele Choel
Hace más de 60 años comenzó la construcción de la Capilla San José – San Cayetano, en una parcela del barrio Maldonado de Choele Choel. En los primeros años, médicos y enfermeros prestaban atención. También se alojaba una congregación de monjas. Hoy, además de celebrar misa, el lugar cumple una función social y comunitaria.Regionales - Choele Choel05/09/2025
Luego de muchos años, el Obispado de Viedma inició el proceso de regulación dominial, ya que el predio de la calle 14 de Mayo figuraba a nombre de particulares.
El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda de prescripción adquisitiva iniciada por el Obispado y reconoció su dominio sobre el inmueble. Se ordenó la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Durante el proceso se presentó documentación que incluyó planos de mensura, facturas de servicios y constancias de titularidad. También se incorporaron informes de organismos estatales para localizar a los particulares. Como no fue posible ubicarlos, se designó un defensor oficial.
Declararon personas vinculadas a la comunidad religiosa, quienes confirmaron que el Obispado ocupó el inmueble durante décadas, construyó y mantuvo la capilla. Además, indicaron que nunca hubo reclamos por parte de los titulares registrales.
La jueza concluyó que se acreditó la posesión bajo los términos exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación: pública, pacífica, continua, con intención de dueño y durante el plazo legal. Valoró tanto la prueba testimonial como la documental, entre ellas las facturas de servicios y los planos de mensura.
El predio cuenta con un salón, habitaciones, baño, una vivienda para religiosas, una ermita y un horno de barro comunitario. Además, dispone de servicios públicos como gas y electricidad.
El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.
Detuvieron a un hombre por amenazas en el marco de violencia de géneroRegionales - Choele Choel05/09/2025
La policía detuvo , en Choele Choel, a un hombre de 29 años de edad por amenazas en el marco de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.
El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.