Interceptan furgón con alimentos sin habilitación sanitaria

En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.

Regionales - Choele Choel05/09/2025
Los mismos eran llevados en un vehículo tipo furgón proveniente de la ciudad de Bahía Blanca y que tenía por destino la localidad de Chimpay. 

Al solicitar la documentación correspondiente y realizar una inspección visual, se constató que transportaba productos cárnicos y procesados sin la documentación sanitaria exigida para ese tipo de carga.

En total, se trataba de seis cajas de salchichas, con un peso aproximado de 33 kilos, y tres cajas de hamburguesas con un peso de 22 kilos. 

Ante la falta de documentación, personal de SENASA labró la infracción correspondiente y procedió al decomiso de la mercadería.

La Jefatura de la Regional IV de la Policía de Río Negro recuerda la importancia de cumplir con la normativa vigente para el transporte de alimentos, a fin de resguardar la salud púbica.

Fuente Unidad Regional IV 

