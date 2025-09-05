En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
Interceptan furgón con alimentos sin habilitación sanitaria
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.Regionales - Choele Choel05/09/2025
Los mismos eran llevados en un vehículo tipo furgón proveniente de la ciudad de Bahía Blanca y que tenía por destino la localidad de Chimpay.
Al solicitar la documentación correspondiente y realizar una inspección visual, se constató que transportaba productos cárnicos y procesados sin la documentación sanitaria exigida para ese tipo de carga.
En total, se trataba de seis cajas de salchichas, con un peso aproximado de 33 kilos, y tres cajas de hamburguesas con un peso de 22 kilos.
Ante la falta de documentación, personal de SENASA labró la infracción correspondiente y procedió al decomiso de la mercadería.
La Jefatura de la Regional IV de la Policía de Río Negro recuerda la importancia de cumplir con la normativa vigente para el transporte de alimentos, a fin de resguardar la salud púbica.
Fuente Unidad Regional IV
El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
El Obispado de Viedma regularizó el dominio de la capilla San José – San Cayetano de Choele ChoelRegionales - Choele Choel05/09/2025
Hace más de 60 años comenzó la construcción de la Capilla San José – San Cayetano, en una parcela del barrio Maldonado de Choele Choel. En los primeros años, médicos y enfermeros prestaban atención. También se alojaba una congregación de monjas. Hoy, además de celebrar misa, el lugar cumple una función social y comunitaria.
Detuvieron a un hombre por amenazas en el marco de violencia de géneroRegionales - Choele Choel05/09/2025
La policía detuvo , en Choele Choel, a un hombre de 29 años de edad por amenazas en el marco de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.
El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
