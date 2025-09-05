El terror llega al cine de Choele

El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.

Regionales - Choele Choel05/09/2025
A las 17 por última semana se podrá ver HOMOARGENTUM.


Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.


A las 19:00 horas se podrá ver HAZTE LA MUERTA gran producción de terror argentina.


Sigue el desgarrador viaje de Alison, quien se encuentra gravemente herida y atrapada en un sótano oscuro y críptico. Desesperada por sobrevivir, deberá usar su ingenio y fingir estar muerta, mimetizándose con los cadáveres que la rodean. Pero mientras se aferra a la vida, hará un descubrimiento aterrador.


A las 21:00 EL CONJURO 4. Estreno mundial.


Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

