El terror llega al cine de Choele

A las 17 por última semana se podrá ver HOMOARGENTUM.



Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.



A las 19:00 horas se podrá ver HAZTE LA MUERTA gran producción de terror argentina.



Sigue el desgarrador viaje de Alison, quien se encuentra gravemente herida y atrapada en un sótano oscuro y críptico. Desesperada por sobrevivir, deberá usar su ingenio y fingir estar muerta, mimetizándose con los cadáveres que la rodean. Pero mientras se aferra a la vida, hará un descubrimiento aterrador.



A las 21:00 EL CONJURO 4. Estreno mundial.



Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.