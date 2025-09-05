Bomberos adquirió una nueva unidad

Se trata de un camión autobomba para intervenciones de rescate vehicular y también incendios de vivienda, con las siguientes características:



Fabricante: MAN

Tipo: LE14-250

Carrozado: Brandweer Technies BV

Modelo: 2006

Kilometraje: 22.000 km

Totalmente equipado



Este nuevo móvil representa un avance muy importante para seguir cumpliendo con la misión de proteger y servir a la comunidad.



Los bomberos agradecieron a la Comisión Directiva, al Jefe de Cuerpo, al Jefe de Zona, al cuerpo de bomberos presentes, a los bomberos retirados que se acercaron a compartir la llegada de la nueva unidad, al igual que el Intendente, su equipo, y a todos los vecinos que participaron de la presentación.



Destacaron que este es un gran paso para la institución y para toda la comunidad.