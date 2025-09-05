Bomberos adquirió una nueva unidad

El día miércoles 3 de septiembre,  con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.

Regionales - Choele Choel05/09/2025
IMG-20250905-WA0024

Se trata de un camión autobomba para intervenciones de rescate vehicular y también incendios de vivienda, con las siguientes características:


Fabricante: MAN
Tipo: LE14-250
Carrozado: Brandweer Technies BV
Modelo: 2006
Kilometraje: 22.000 km
Totalmente equipado


Este nuevo móvil representa un avance muy importante para seguir cumpliendo con la misión de proteger y servir a la comunidad.


Los bomberos agradecieron a la Comisión Directiva, al Jefe de Cuerpo, al Jefe de Zona, al cuerpo de bomberos presentes, a los bomberos retirados que se acercaron a compartir la llegada de la nueva unidad, al igual que el Intendente,  su equipo, y a todos los vecinos que participaron de la presentación.


Destacaron que este es un gran paso para la institución y para toda la comunidad.

Te puede interesar
IMG-20250905-WA0019

Se fortalece el trabajo en Valle Medio

Regionales - Choele Choel05/09/2025

En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.

Choele

La dueña probó su derecho y recuperó su chacra en Choele Choel

Regionales - Choele Choel04/09/2025

Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.

Lo más visto
Choele

La dueña probó su derecho y recuperó su chacra en Choele Choel

Regionales - Choele Choel04/09/2025

Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.