El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
Se fortalece el trabajo en Valle Medio
En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.Regionales - Choele Choel05/09/2025
La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Marta Avilés, junto al intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, y el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, encabezaron el acto, destacando la importancia de contar con mano de obra calificada para acompañar el crecimiento productivo de la región.
En sus intervenciones, remarcaron la ley, que establece el cupo obligatorio de empleo para rionegrinas y rionegrinos en las empresas que invierten en la provincia. Una medida que consolida la defensa del trabajo local, generando más oportunidades y potenciando la mano de obra calificada de Río Negro.
Además, se subrayó que la provincia ya empieza a sentir el impacto del desarrollo del GNL (Gas Natural Licuado), que conecta las cuencas petroleras con el mar rionegrino y abre un horizonte de crecimiento y demanda laboral en diferentes sectores.
Los representantes de la UOCRA alentaron a los trabajadores a seguir capacitándose, a sumar conocimientos y a prepararse para ser parte activa de esta transformación, consolidando una provincia con empleo de calidad y futuro para todos.
“Este paso reafirma que tenemos fuerza, capacidad y sobre todo ganas de salir adelante. Con esta ley, con trabajadores preparados y con el desarrollo que se viene, estamos construyendo una Río Negro más justa, pujante y productiva”, subrayó el intendente Diego Ramello, quien además felicitó a los vecinos que recibieron sus certificaciones.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.
El Obispado de Viedma regularizó el dominio de la capilla San José – San Cayetano de Choele ChoelRegionales - Choele Choel05/09/2025
Hace más de 60 años comenzó la construcción de la Capilla San José – San Cayetano, en una parcela del barrio Maldonado de Choele Choel. En los primeros años, médicos y enfermeros prestaban atención. También se alojaba una congregación de monjas. Hoy, además de celebrar misa, el lugar cumple una función social y comunitaria.
Detuvieron a un hombre por amenazas en el marco de violencia de géneroRegionales - Choele Choel05/09/2025
La policía detuvo , en Choele Choel, a un hombre de 29 años de edad por amenazas en el marco de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.
El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.