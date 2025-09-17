La escuelita de hockey presente en La Adela

La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.

Regionales17/09/2025
IMG-20250916-WA0020

Desde la Coordinación de Deporte Municipal felicitamos a la delegación por su participación y por representarnos tan bien cada vez que viajan a algún lugar. 


El deporte es una de las prioridades de esta gestión, sosteniéndolo como un espacio de contención y recreación permanente.

