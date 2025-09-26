Wenuy participo con exito en la Picasa Valletana

Los integrantes de la asociación cultural Wenuy de Lamarque estuvieron participando el fin de semana pasado del certamen la Picasa valletana desarrollado en Cinco Saltos, con la presencia de 500 bailarines de distintos puntos del país.

Regionales - Lamarque26/09/2025
IMG-20250925-WA0080

La agrupación Wenuy se conforma de bailarines de todo el valle medio  en todas las categorías, y en esta oportunidad estuvo participando en varios rubros obteniendo premios .


Finalista pareja de danza infantil. Semi final en interprete de zamba.


Mencion especial 
Conjunto unificado infanto juvenil
Pareja de danza estilizada adulto
Pareja de danza tradicional añoranza


Segundo solista de Malambo mayor femenino
Segundo pareja de danza estilizada mayor 
Segundo conjunto unificado infanto juvenil estilizado


Tercero solista de Malambo femenino juvenil
Tercero solista de Malambo masculino juvenil.

