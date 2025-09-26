Wenuy participo con exito en la Picasa Valletana

La agrupación Wenuy se conforma de bailarines de todo el valle medio en todas las categorías, y en esta oportunidad estuvo participando en varios rubros obteniendo premios .



Finalista pareja de danza infantil. Semi final en interprete de zamba.



Mencion especial

Conjunto unificado infanto juvenil

Pareja de danza estilizada adulto

Pareja de danza tradicional añoranza



Segundo solista de Malambo mayor femenino

Segundo pareja de danza estilizada mayor

Segundo conjunto unificado infanto juvenil estilizado



Tercero solista de Malambo femenino juvenil

Tercero solista de Malambo masculino juvenil.