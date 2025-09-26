Los integrantes de la asociación cultural Wenuy de Lamarque estuvieron participando el fin de semana pasado del certamen la Picasa valletana desarrollado en Cinco Saltos, con la presencia de 500 bailarines de distintos puntos del país.
Fiesta del estudiante 2025 en Lamarque
Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en la localidad de LamarqueRegionales - Lamarque26/09/2025
El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 28 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
Para participar de las actividades deberán armarse grupos de estudiantes según cada propuesta:
Truco (2 integrantes)
Preguntados (6 integrantes)
Bailes de TikTok (5 integrantes)
Pista musical (5 integrantes)
Concurso “Tengo talento para…” (libre)
Elección del Rey y la Reina del Estudiante (postulación libre)
Cabe señalar que es requisito para inscribirse ser estudiante. Inscripciones al 2946 411749.
Habrá importantes premios para los participantes.
Además, la jornada estará acompañada por DJ Emma, la banda “Te Dije”, danzas urbanas del Instituto Marif, Diamons y mucho más.
Una tarde de música, diversión y alegría para celebrar con amigos y amigas.
Durante el fin de semana se jugó una nueva fase de la Liga Regional de Básquet Femenino.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado “Programa 39” que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.
La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.