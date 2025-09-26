Fiesta del estudiante 2025 en Lamarque

El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 28 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva



Para participar de las actividades deberán armarse grupos de estudiantes según cada propuesta:



Truco (2 integrantes)

Preguntados (6 integrantes)

Bailes de TikTok (5 integrantes)

Pista musical (5 integrantes)

Concurso “Tengo talento para…” (libre)

Elección del Rey y la Reina del Estudiante (postulación libre)



Cabe señalar que es requisito para inscribirse ser estudiante. Inscripciones al 2946 411749.



Habrá importantes premios para los participantes.



Además, la jornada estará acompañada por DJ Emma, la banda “Te Dije”, danzas urbanas del Instituto Marif, Diamons y mucho más.



Una tarde de música, diversión y alegría para celebrar con amigos y amigas.