En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Luis Beltrán y el Instituto de Educación Profesional (INEP) de la UNRN, se llevó adelante un nuevo curso de Elaboración de Cerveza Artesanal, a cargo del Prof. Yamil Silva, Técnico en Seguridad e Higiene de Alimentos.
Desbarrancadas en el Teatro El galpón
Los días 11 y 12 de octubre a las 21 horas, en el Teatro El galón se presentará la obra Desbarrancadas, una adaptación de Las de Barranco de Gregorio Laferrere.Regionales - Luis Beltrán01/10/2025
Las de Barranco es una obra tragicómica, en la cual ronda el grotesco todo el tiempo; el capitán Barranco ha muerto y su viuda doña María y las tres hijas Carmen, Manuela y Pepa tratan de sobrevivir con la exigua pensión del gobierno, el subarriendo de algunas habitaciones de la casa y los regalos que gracias a las manipulaciones de doña María entregan diversos galanes que compiten por los favores de Carmen, tales como Rocamora, gerente de una tienda, Castro, el administrador que concurre a percibir el alquiler pero demora los cobros por las mismas razones y Linares un periodista recién llegado.
Doña María siempre pendiente de su situación económica se desvive por guardar las apariencias. Carmen, la hija más bella y lúcida, acata pasivamente la voluntad de la madre pero no comparte los propósitos de su madre. Pepa, más simplona que su hermana, y Manuela, que sólo se preocupa por la ropa y por eventuales novios.
Se agudiza el conflicto ya que Carmen corresponde al amor de Linares y le pide a doña María que la autorice a casarse. La madre se opone y declara abiertamente que el futuro económico de toda la familia depende de Carmen por lo que excluye tal casamiento y al mismo tiempo los dos inquilinos anuncian que dejan la casa. Finalmente la viuda fracasará en su intento de retenerla y Carmen se fugará con su novio.
Los temas de la obra son la soledad, la angustia, la desesperanza, el fingimiento, las tensiones entre los miembros, la necesidad de mantener "apariencias" ante la mirada de los demás, la hipocresía. A través de las diversas situaciones de la obra nos hallamos ante un retrato minucioso de los convencionalismos sociales, las premisas morales que no siempre se pueden defender, las estrategias del disimulo, la aceptación de la humillación y la lenta degradación de una familia.
ELENCO:
DOÑA MARÍA….GERMÀN RODEGHIERO
CARMEN………..PINI FERNÁNDEZ
PEPA……………LAURA VINAYA
MANUELA…….MARISOL CALVO
LINARES………KITO KÜHN
MORALES…….CHELO CRESPO
CASTRO………EMANUEL GARRIDO
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio en conjunto con la Municipalidad de Luis Beltrán anunciaron la realización de una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán.
Este viernes 26 de septiembre a las 19,30 horas se realizará un concierto didáctico en el Teatro El galpón de Luis Beltrán.
En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.
Nuevo edificio escolar y repavimentación de calles en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán23/09/2025
El Intendente de Luis Beltran, Robin del Rio, recibió el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Técnica 29 con una inversión provincial de $4.510 millones. Es una de las escuelas que la Provincia construirá con fondos del acuerdo logrado con las petroleras. Además, se licitó la repavimentación de calles y avenidas de la localidad.
El evento más esperado por los estudiantes de 5° y 6° año de Luis Beltrán tuvo su cierre en la tarde noche del domingo, con una plaza 9 de Julio colmada de público que llego desde distintos puntos del Valle Medio.
El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202529/09/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.