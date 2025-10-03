Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
Policía recupera moto robada horas antes
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.Regionales - Chimpay03/10/2025
La labor policial resultó altamente efectiva el jueves por la mañana, cuando personal afectado al seguimiento de huellas y rastrillajes detectó la presencia, entre las tupidas hiervas naturales, del elemento que estaban buscando.
Si bien la labor de búsqueda se inició en la noche anterior casi sobre el filo de la medianoche, apenas el denunciante de 60 años de edad y domiciliado en calle Maripal al 300 (lugar de donde sustrajeron la moto que obraba en la vereda) radicó la denuncia, el grueso de la actividad se retomó en horas de la mañana del jueves a favor de la luz solar.
En primera instancia, las tareas se concentraron en el sector cercano al cañadón lindante con los barrios Costanera y Avicena, ya que allí se lograron identificar huellas de calzado y motovehículo que se encaminaban con dirección hacia el cardinal sur.
El seguimiento de los rastros condujo al sector conocido como Paso Batea, ubicado entre las vías férreas y el canal de riego "El Salado".
Finalmente, la búsqueda se orientó hacia una zona conocida como Loteos de Grossi, donde el personal actuante logró visualizar el rodado oculto entre la vegetación y procedió al resguardo inmediato del lugar.
Cabe consignar que el motovehículo fue recuperado en buenas condiciones y que desde el ámbito policial se continúan las investigaciones para identificar al autor o los autores del hecho.
Fuente Unidad Regional IV
