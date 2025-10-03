El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
Red Fungi entre los finalistas del programa Emprendedores Rionegrinos
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.Regionales03/10/2025
Más de 400 emprendimientos tuvieron la posibilidad de acceder a diversas capacitaciones online que les brindaron herramientas para su negocio. Se trabajó sobre IA para emprendedores y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo, Innovación, Comunicación efectiva, Planes de Negocio, entre otros.
Red Fungi, dedicada al cultivo de hongos comestibles y medicinales, de la localidad de Luis Beltrán, además promueve el cultivo de hongos comestibles en los hogares, con talleres que brinda en distintos espacios del valle medio. Con la premisa de acercar a las personas al poder del reino fungi, dotandolos de conocimientos para la producción de sus propios alimentos.
Esteban, el joven al frente de Red Fungi, es conocido por su dedicación en la producción de tinturas madres naturales de hongos medicinales como Reishi (Ganoderma Lucidum) y Melena de León (Hericium Herinaceus), elaboradas con procesos cuidadosos para acompañar la salud, la vitalidad y el bienestar.
Esteban, inició este camino hace 3 años cuando estaba cursando la Carrera de Medicina Tradicional China, donde en alimentación energética conoció el valor real de incorporar alimentos vivos, cargados de energia vital y dentro de ello se encontraban los hongos como aliados de la Salud.
Al joven vallemediense lo motiva crear Salud, producir alimentos y enseñar que todos en casa pueden cultivarlos sin grandes inversiones.
El proyecto es el único del Valle Medio que accedió a esta instancia del programa del banco Patagonia y Nobleza Obliga.
Ahora depende de la gente apoyarlo para que alcanzar la etapa final. Quienes deseen pueden ingresar para darle un voto en https://www.emprendedoresrionegro.com/product-page/red-fungi
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
El SPLIF informa que hasta el 30 de septiembre se tramitaran permisos de quemas controladas en Valle Medio.
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.