Red Fungi entre los finalistas del programa Emprendedores Rionegrinos

El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.

Regionales03/10/2025
IMG-20251003-WA0017

Más de 400 emprendimientos tuvieron la posibilidad de acceder a diversas capacitaciones online que les brindaron herramientas para su negocio. Se trabajó sobre IA para emprendedores y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo, Innovación, Comunicación efectiva, Planes de Negocio, entre otros.


Red Fungi, dedicada al cultivo de hongos comestibles y medicinales, de la localidad de Luis Beltrán, además promueve el cultivo de hongos comestibles en los hogares, con talleres que brinda en distintos espacios del valle medio. Con la premisa de acercar a las personas al poder del reino fungi,  dotandolos de conocimientos para la producción de sus propios alimentos. 


Esteban, el joven al frente de Red Fungi, es conocido por su dedicación en la producción de tinturas madres naturales de hongos medicinales como Reishi (Ganoderma Lucidum) y Melena de León (Hericium Herinaceus), elaboradas con procesos cuidadosos para acompañar la salud, la vitalidad y el bienestar.


Esteban, inició este camino hace 3 años cuando estaba cursando la Carrera de Medicina Tradicional China, donde en alimentación energética conoció el valor real de incorporar alimentos vivos, cargados de energia vital y dentro de ello se encontraban los hongos como aliados de la Salud.


Al joven vallemediense lo motiva crear Salud, producir alimentos y enseñar que todos en casa pueden cultivarlos sin grandes inversiones. 


El proyecto es el único del Valle Medio que accedió a esta instancia del programa del banco Patagonia y Nobleza Obliga.  


Ahora depende de la gente apoyarlo para que alcanzar la etapa final.  Quienes deseen pueden ingresar para darle un voto en   https://www.emprendedoresrionegro.com/product-page/red-fungi

