Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.
Cinco estudiantes del CEAER comienzan a trabajar en Techint-Sacde
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.Regionales06/10/2025
Se trata de Janet Alonso, Joaquín Fresser, Anahí Inca, Carmen Rodríguez y Alina Alonso, quienes desde principios de este mes se sumaron al equipo de la compañía, abriendo así un camino que simboliza esfuerzo, compromiso y la concreción de sueños compartidos por toda la comunidad educativa.
Este logro fue posible gracias a las permanentes gestiones que impulsa la institución para que sus egresados accedan al mundo laboral con pertinencia y preparación acorde a sus especializaciones.
En este proceso resultó clave el vínculo generado entre la directora del CEAER, Lic. Valeria Zoratti, y el Ing. Juan Pais (con larga trayectoria en Techint), quien fue pieza fundamental en la concreción de estas oportunidades.
Previo a la incorporación, se atravesaron varias charlas y gestiones, hasta lograr la instancia de entrevistas que, según destacó la directora Zoratti, fueron superadas con solvencia: “Fue motivo de orgullo para nosotros, porque el nivel de preparación de cada uno quedó demostrado. Pasaron este tramo sin inconvenientes, evidenciando que están a la altura”, indicó.
Este logro trasciende lo individual para transformarse en un hito colectivo: es la confirmación de que la educación puede y debe abrir puertas hacia un futuro con más oportunidades. “Hacemos en educación lo que se espera: que forme para el mundo del trabajo”, resumió Zoratti.
Por su parte, Juan País remarco que “Este es un paso más en la acción e interrelación con la comunidad académica y estudiantes de la región, para incorporarlos al mundo laboral de grandes compañías”.
Hoy, el CEAER celebra con enorme satisfacción este paso de sus estudiantes hacia un futuro profesional prometedor, convencido de que cada uno de ellos llevará consigo no solo su conocimiento técnico, sino también los valores y el esfuerzo que distinguen a la institución.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
El SPLIF informa que hasta el 30 de septiembre se tramitaran permisos de quemas controladas en Valle Medio.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.