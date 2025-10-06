Cinco estudiantes del CEAER comienzan a trabajar en Techint-Sacde

Se trata de Janet Alonso, Joaquín Fresser, Anahí Inca, Carmen Rodríguez y Alina Alonso, quienes desde principios de este mes se sumaron al equipo de la compañía, abriendo así un camino que simboliza esfuerzo, compromiso y la concreción de sueños compartidos por toda la comunidad educativa.



Este logro fue posible gracias a las permanentes gestiones que impulsa la institución para que sus egresados accedan al mundo laboral con pertinencia y preparación acorde a sus especializaciones.



En este proceso resultó clave el vínculo generado entre la directora del CEAER, Lic. Valeria Zoratti, y el Ing. Juan Pais (con larga trayectoria en Techint), quien fue pieza fundamental en la concreción de estas oportunidades.



Previo a la incorporación, se atravesaron varias charlas y gestiones, hasta lograr la instancia de entrevistas que, según destacó la directora Zoratti, fueron superadas con solvencia: “Fue motivo de orgullo para nosotros, porque el nivel de preparación de cada uno quedó demostrado. Pasaron este tramo sin inconvenientes, evidenciando que están a la altura”, indicó.



Este logro trasciende lo individual para transformarse en un hito colectivo: es la confirmación de que la educación puede y debe abrir puertas hacia un futuro con más oportunidades. “Hacemos en educación lo que se espera: que forme para el mundo del trabajo”, resumió Zoratti.



Por su parte, Juan País remarco que “Este es un paso más en la acción e interrelación con la comunidad académica y estudiantes de la región, para incorporarlos al mundo laboral de grandes compañías”.



Hoy, el CEAER celebra con enorme satisfacción este paso de sus estudiantes hacia un futuro profesional prometedor, convencido de que cada uno de ellos llevará consigo no solo su conocimiento técnico, sino también los valores y el esfuerzo que distinguen a la institución.