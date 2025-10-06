Colisiono con animales vacunos sobre la ruta 250

Ya en el lugar, se constató que se trataba de una colisión frontal entre un vehículo marca Fiat, modelo Strada, color rojo, y cuatro animales vacunos sueltos en la calzada.

Los animales, de unos 200 kilogramos cada uno, correspondían a dos ejemplares de pelaje pampa colorado, uno pampa negro y uno mestizo, todos sin identificación (sin caravanas).

El rodado era conducido por un ciudadano de nacionalidad colombiana, de 58 años, domiciliado en la ciudad de Neuquén.

Según sus manifestaciones, circulaba por Ruta Nacional N° 250 en sentido Norte–Sur, desde Neuquén hacia la ciudad de Trelew, y no logró divisar a tiempo la presencia de los animales, lo que provocó el impacto frontal.

El vehículo sufrió importantes daños materiales en su parte delantera.

El conductor manifestó dolores en distintas partes del cuerpo, por lo que se solicitó asistencia médica. Personal del hospital de Lamarque se hizo presente en ambulancia, procediendo al traslado del damnificado para su atención y realización de estudios de rigor.

Se dio intervención al Gabinete de Criminalística de la localidad de Luis Beltrán para la realización de pericias correspondientes.

Colaboró en el lugar personal policial de la Unidad 17° de Lamarque, quienes llevaron adelante tareas de prevención, seguridad y desvío del tránsito vehicular mientras se efectuaban las diligencias pertinentes.

Se aguarda aún el certificado médico para establecer el grado de lesiones del único ocupante del vehículo.

Fuente Unidad Regional IV