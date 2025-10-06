En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Colisiono con animales vacunos sobre la ruta 250
En la madrugada de este lunes, a las 04:05 horas, la caminera de Pomona recibió un aviso por parte de un transeúnte informando sobre un accidente de tránsito en Ruta Nacional N° 250, a la altura del kilómetro 265, en el tramo comprendido entre las localidades de Pomona y Lamarque.Regionales06/10/2025
Ya en el lugar, se constató que se trataba de una colisión frontal entre un vehículo marca Fiat, modelo Strada, color rojo, y cuatro animales vacunos sueltos en la calzada.
Los animales, de unos 200 kilogramos cada uno, correspondían a dos ejemplares de pelaje pampa colorado, uno pampa negro y uno mestizo, todos sin identificación (sin caravanas).
El rodado era conducido por un ciudadano de nacionalidad colombiana, de 58 años, domiciliado en la ciudad de Neuquén.
Según sus manifestaciones, circulaba por Ruta Nacional N° 250 en sentido Norte–Sur, desde Neuquén hacia la ciudad de Trelew, y no logró divisar a tiempo la presencia de los animales, lo que provocó el impacto frontal.
El vehículo sufrió importantes daños materiales en su parte delantera.
El conductor manifestó dolores en distintas partes del cuerpo, por lo que se solicitó asistencia médica. Personal del hospital de Lamarque se hizo presente en ambulancia, procediendo al traslado del damnificado para su atención y realización de estudios de rigor.
Se dio intervención al Gabinete de Criminalística de la localidad de Luis Beltrán para la realización de pericias correspondientes.
Colaboró en el lugar personal policial de la Unidad 17° de Lamarque, quienes llevaron adelante tareas de prevención, seguridad y desvío del tránsito vehicular mientras se efectuaban las diligencias pertinentes.
Se aguarda aún el certificado médico para establecer el grado de lesiones del único ocupante del vehículo.
Fuente Unidad Regional IV
Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.