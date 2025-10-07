La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
Egreso de cinco técnicos del CEAER
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.Regionales07/10/2025
La jornada estuvo marcada por la diversidad de proyectos presentados, que reflejan tanto la innovación como el compromiso con la comunidad y el desarrollo regional.
Gabriela Fuentes expuso “Caracterización de las majadas ovinas de la localidad de Luis Beltrán”, un estudio que aporta conocimiento al sector productivo local.
Sofía Correa presentó “Proyecto de capacitación, formación y mejora en el ámbito público”, con propuestas orientadas a optimizar la gestión y la calidad de servicios.
Ariela Ibañez defendió su proyecto “Oh lá lá - Cafetería”, una iniciativa emprendedora en el área gastronómica.
Mateo Fernández expuso “Análisis de peligros y riesgos en institución pública: elaboración y aplicación de check list de seguridad e higiene para empleados de institución civil-armada”, trabajo que aborda la prevención y el cuidado laboral.
Yamila Nill presentó “Diseño y construcción de panel aislante térmico con rastrojo de maíz”, una propuesta innovadora en el campo de la construcción sustentable.
Cada presentación fue acompañada por el reconocimiento de directivos, docentes, familiares y compañeros, quienes celebraron el esfuerzo y dedicación de los estudiantes durante su formación.
Con estas defensas, el CEAER suma cinco nuevos profesionales que aportarán sus conocimientos al desarrollo regional, reafirmando el compromiso de la institución con la educación de calidad y el futuro de los jóvenes de la zona. -
En la madrugada de este lunes, a las 04:05 horas, la caminera de Pomona recibió un aviso por parte de un transeúnte informando sobre un accidente de tránsito en Ruta Nacional N° 250, a la altura del kilómetro 265, en el tramo comprendido entre las localidades de Pomona y Lamarque.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.