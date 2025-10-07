Egreso de cinco técnicos del CEAER

Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.

La jornada estuvo marcada por la diversidad de proyectos presentados, que reflejan tanto la innovación como el compromiso con la comunidad y el desarrollo regional.


Gabriela Fuentes expuso “Caracterización de las majadas ovinas de la localidad de Luis Beltrán”, un estudio que aporta conocimiento al sector productivo local.


 Sofía Correa presentó “Proyecto de capacitación, formación y mejora en el ámbito público”, con propuestas orientadas a optimizar la gestión y la calidad de servicios.


Ariela Ibañez defendió su proyecto “Oh lá lá - Cafetería”, una iniciativa emprendedora en el área gastronómica.


 Mateo Fernández expuso “Análisis de peligros y riesgos en institución pública: elaboración y aplicación de check list de seguridad e higiene para empleados de institución civil-armada”, trabajo que aborda la prevención y el cuidado laboral.


 Yamila Nill presentó “Diseño y construcción de panel aislante térmico con rastrojo de maíz”, una propuesta innovadora en el campo de la construcción sustentable.


Cada presentación fue acompañada por el reconocimiento de directivos, docentes, familiares y compañeros, quienes celebraron el esfuerzo y dedicación de los estudiantes durante su formación.


Con estas defensas, el CEAER suma cinco nuevos profesionales que aportarán sus conocimientos al desarrollo regional, reafirmando el compromiso de la institución con la educación de calidad y el futuro de los jóvenes de la zona. -

