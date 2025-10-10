Agradecen a transporte que colaboro con la policía

Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedenciaRegionales - Chimpay10/10/2025
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.Regionales - Chimpay10/10/2025
En especial a la Empresa de Transportes de hacienda "Logística Libertad" de la ciudad de Lamarque, quien no tuvo ningún inconveniente en poner a disposición sus camiones para el traslado de la hacienda hacia la Sociedad Rural de Choele Choel.
En ese lugar quedaron depositados a disposición de Ganadería de Río Negro y de la justicia actuante.
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
El Paseo del Peregrino comprende más de 3.200 metros lineales de vereda, que recorrerán diversos barrios de Chimpay, uniendo toda la localidad con el Parque Ceferino.
La Policía de Río Negro desbarató un kiosco narco en Chimpay, luego de una investigación iniciada tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.
Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis Landriscina
El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.
La Defensoría del Pueblo abre el registro a postulantes para integrar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORSM). La inscripción comenzó el 06 de octubre y cierra el próximo 06 de noviembre a las 13.30.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.