Agradecen a transporte que colaboro con la policía

La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del  personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.

Regionales - Chimpay10/10/2025
IMG-20251010-WA0007

En especial a la Empresa de Transportes de hacienda "Logística Libertad" de la ciudad de Lamarque, quien no tuvo ningún inconveniente en poner a disposición sus camiones para el traslado de la hacienda hacia la Sociedad Rural de Choele Choel.


En ese lugar quedaron depositados a disposición de Ganadería de Río Negro y de la justicia actuante.

