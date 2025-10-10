La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.
Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedencia
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
Esto en el marco de una causa que inició por una investigación de “presunto abuso de armas” y terminó con la aplicación de la “ley de identificación pecuaria” número 5745.
En el curso de la misma, que comenzó antes de las 8 de la mañana y finalizó pasadas las 7 de la tarde, se procedió al secuestro de armamento y también, el secuestro preventivo de unos 52 animales vacunos.
El macro operativo guarda relación con un hecho ocurrido el pasado domingo en las primeras horas de la tarde, cuando la Brigada Rural realizaba rastrillajes en la costa del río de la “Isla Josefina” junto a empleados del establecimiento productivo y – desde un campo lindero – dos personas efectuaron entre 8 y 10 disparos de armas de fuego al aire algunos, y otros en dirección a donde estaban policías y civiles.
Esto motivó que – en ese momento y a fin de resguardar la integridad física de las personas – se diera por terminado el rastrillaje.
La justicia autorizó éste miércoles allanamientos simultáneos.
Uno de ellos a una vivienda del ejido urbano chimpayense ubicada en calle Los Tulipanes al 400, donde reside la madre de una de las personas sindicada como autor de la provocación con armas contra personal policial y civiles.
Del lugar se secuestró un arma de fuego tipo rifle del calibre 22, marca Magnum.
En simultaneo se allanaba el campo donde se habría originado el incidente, lugar donde se hallaron varias cajas de cartucho metálicos completos sin signos de percusión, dos cargadores y un par de vainas servidas.
En el lugar obraban más de medio centenar de ejemplares bovinos que no tenían – la mayoría de ellos – marca visible, por lo que se decidió entonces dar intervención a inspectores de la Dirección de Ganadería de la Provincia de Río Negro.
Se puso en práctica la ley 5745 y se realizó el secuestro de los animales, quedando ahora a decisión del organismo provincial el destino final de los mismos.
Cabe destacar que toda ésta actividad reunió a efectivos policiales de varias dependencias de la región como la Brigada Rural de Lamarque, el COER Valle Medio, la comisaría 37 de Chimpay y el Gabinete de Criminalística, pero también a personal de la fuerza de seguridad rionegrina que presta servicio en la policía montada de General Roca y en las Brigadas Rurales de Río Colorado, Valle Azul e Ingeniero Huergo.
Fuente Unidad Regional IV
