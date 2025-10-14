Provincia entregó tarjetas de RN Presente Salud en Lamarque

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del hospital local, donde se entregaron 28 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, destinadas a acompañar a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, atendidas en el sistema de salud y que no cuentan con cobertura médica



La delegada de Desarrollo Humano en Valle Medio, Betania Maureira, destacó la importancia del programa y señaló que “estas políticas públicas de salud siempre aportan a mejorar la accesibilidad a los medicamentos y amplían la cobertura a la población. Son parte de las bases de la atención primaria, donde la medicación, la alimentación saludable, la actividad física y los controles médicos son pilares fundamentales en la prevención y tratamiento de enfermedades”.



El programa Río Negro Presente Salud forma parte de una política pública integral que busca garantizar el acceso equitativo a la salud, brindando acompañamiento y cobertura en medicamentos para quienes más lo necesitan. La iniciativa se implementa en toda la provincia, priorizando la atención cercana y la articulación con hospitales y centros de salud locales.



Con esta entrega, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la salud pública y la equidad territorial, acercando programas que promueven el bienestar integral y garantizan derechos para todos los rionegrinos y rionegrinas.