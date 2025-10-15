Lamarque dijo presente en la Liga Formativa de Básquet

Dicha jornada se disputó en Luis Beltrán, donde U13 se posicionó en el tercer puesto del podio y los U15 en el cuarto lugar.

Además Tobías Chavero y Ezequiel Juarez obtuvieron el reconocimiento de formar parte del quinteto Ideal de la Liga.

Invitamos a la segunda etapa de la final que se jugará en nuestra localidad el día 1 de noviembre con las categorías U15 Femenino y U18 Masculino.