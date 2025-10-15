Lamarque dijo presente en la Liga Formativa de Básquet

Las categorías U13 y U15 masculino de la escuela municipal de básquet, junto a sus DT Claudio Gaviña y Cristian Castro participaron en la instancia final de la "Liga Formativa de Básquet Valllemediense".

Dicha jornada se disputó en Luis Beltrán, donde U13 se posicionó en el tercer puesto del podio y los U15 en el cuarto lugar.

Además Tobías Chavero y Ezequiel Juarez obtuvieron el reconocimiento de formar parte del quinteto Ideal de la Liga. 

Invitamos a la segunda etapa de la final que se jugará en nuestra localidad el día 1 de noviembre con las categorías U15 Femenino y U18 Masculino.

