Durante el fin de semana, la Escuela Municipal de Patín Artístico de Lamarque, fue sede del último Open Interprovincial de la Liga LIPPA.
Lamarque dijo presente en la Liga Formativa de Básquet
Las categorías U13 y U15 masculino de la escuela municipal de básquet, junto a sus DT Claudio Gaviña y Cristian Castro participaron en la instancia final de la "Liga Formativa de Básquet Valllemediense".Regionales - Lamarque15/10/2025
Dicha jornada se disputó en Luis Beltrán, donde U13 se posicionó en el tercer puesto del podio y los U15 en el cuarto lugar.
Además Tobías Chavero y Ezequiel Juarez obtuvieron el reconocimiento de formar parte del quinteto Ideal de la Liga.
Invitamos a la segunda etapa de la final que se jugará en nuestra localidad el día 1 de noviembre con las categorías U15 Femenino y U18 Masculino.
El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura realizó una nueva entrega del programa Río Negro Presente Salud en Lamarque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria y garantizar la cobertura en medicamentos esenciales para las familias rionegrinas.
La Municipalidad de Lamarque continúa con el programa de castraciones de perros y gatos, con la premisa de que cuidar a las mascotas es cuidar la salud de toda la comunidad.
Estudiantes de 2º y 3º año del Centro de Educación Técnica Nº 20 de Lamarque se encuentran trabajando en la construcción de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad.
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En horas de la madrugada del domingo, alrededor de las 2:00, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento de Lamarque.
La exposición oficial de AFA recorre el país y en octubre hará una parada especial en Lamarque.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.