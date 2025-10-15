La Escuelita de Patín fue sede del último Open

Durante el fin de semana, la Escuela Municipal de Patín Artístico de Lamarque, fue sede del último Open Interprovincial de la Liga LIPPA.

Regionales - Lamarque15/10/2025
IMG-20251014-WA0005

Nos visitaron desde las localidades de: El Chocón, Chimpay, Belisle, Luis Beltrán (Círculo Italiano y Deportivo Beltrán) y Pomona. 

42 patinadoras locales participaron del torneo, junto a sus técnicas Camila Evangeliste y Antonella Henríquez. 

Al respecto las profes destacaron "realmente quedamos con el corazón explotado de amor por la dedicación y la pasión que siempre le ponen a este deporte".

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251014-WA0074

Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales15/10/2025

En horas de la tarde del martes,  minutos antes de las 16,  personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.