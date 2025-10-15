La Escuelita de Patín fue sede del último Open

Nos visitaron desde las localidades de: El Chocón, Chimpay, Belisle, Luis Beltrán (Círculo Italiano y Deportivo Beltrán) y Pomona.

42 patinadoras locales participaron del torneo, junto a sus técnicas Camila Evangeliste y Antonella Henríquez.

Al respecto las profes destacaron "realmente quedamos con el corazón explotado de amor por la dedicación y la pasión que siempre le ponen a este deporte".