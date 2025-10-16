Celebración y puesta en valor de la plaza de Las Madres

La Municipalidad de Lamarque invita a celebrar el Día de la Madre y acompañar la puesta en valor de la Plaza de las Madres, un espacio renovado con mucho cariño para seguir disfrutando en comunidad

Regionales - Lamarque16/10/2025
IMG-20251016-WA0009

Será una tarde llena de alegría, con juegos, premios, regalos, música en vivo, exposicion de autos "Rolling Low" y muchas sorpresas.


Están todos invitados a participar, para compartir, encontrarse y celebrar. 


La jornada tendrá lugar el domingo 19 de octubre, desde las 18 horas en la plaza Santa Genoveva

