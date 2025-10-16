Peña de Peumayen

El ballet Peumayen este 18 de octubre,  realizara una peña en el polideportivo Lamarque a partir de las 21 horas.

Regionales - Lamarque16/10/2025
IMG-20251016-WA0014

El valor de la entrada anticipada tendrá un costo de  $2000 y con la entrada se participa de sorteos. 


Grupos de Danzas y bandas de música invitadas .
Flor de Amancay
El Bagual
Marif
Renacer (danza de Regina)
Wenuy
 Los Ribereños 
Aluen
La sin corazón
 La 22
Tiago gonzalez


La jornada cierra con  gran  baile de la mano de Los  Joselinos festejando el día de la madre 


Además gran concurso de chamame.


Acompañan el evento, Municipalidad de Lamarque y Cultura Lamarque.

