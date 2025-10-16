Peña de Peumayen

El valor de la entrada anticipada tendrá un costo de $2000 y con la entrada se participa de sorteos.



Grupos de Danzas y bandas de música invitadas .

Flor de Amancay

El Bagual

Marif

Renacer (danza de Regina)

Wenuy

Los Ribereños

Aluen

La sin corazón

La 22

Tiago gonzalez



La jornada cierra con gran baile de la mano de Los Joselinos festejando el día de la madre



Además gran concurso de chamame.



Acompañan el evento, Municipalidad de Lamarque y Cultura Lamarque.